Η 26χρονη ηθοποιός Γκρέις βαν Ντιν (Grace Van Dien), που έγινε γνωστή ως «Chrissy» στο Stranger Things, ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να εστιάζει τόσο στην καριέρα της ως ηθοποιός πλέον όσο στην καριέρα της στο Twitch, μετά από μια ανάρμοστη σεξουαλική πρόταση που δέχτηκε.

Η ηθοποιός έχει κάνει ήδη επιτυχημένα περάσματα από σειρές με ρόλους όπως της «Chrissy» στο Stranger Things, ως «Brooke Osmond» στη σειρά Greenhouse Academy (2017) του Netflix, ως «Katie Campbell» στη σειρά The Village (2019) του NBC όπως και για τη συμμετοχή της στην ταινία Charlie Says (2018).

Ωστόσο, τώρα θέλει να σταματήσει να εστιάζει στην καριέρα της ως ηθοποιός και να δώσει περισσότερη προσοχή στο κανάλι της στο Twitch, αφού αποκάλυψε σε ένα πρόσφατο stream της ότι «δεν είχε τις καλύτερες εμπειρίες με μερικούς από τους ανθρώπους για τους οποίους έπρεπε να δουλέψει», κατά τη διάρκεια των τελευταίων ταινιών της.

Η Γκρέις βαν Ντιν είπε ότι ένας παραγωγός έπεισε μια άλλη γυναίκα να της προτείνει να συμμετέχει σε μια ομαδική σεξουαλική πράξη μαζί τους. Αυτή η ανάρμοστη πρόταση την αναστάτωσε και την απέτρεψε από το να θέλει να συνεχίσει την καριέρα της ως ηθοποιός.

«Με το streaming, μπορώ να επιλέξω με ποιον θα κάνω παρέα, με ποιον θα μιλήσω κ.λπ.», είπε μεταξύ άλλων στο stream της, το οποίο έγινε viral, αφού μετράει πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές:

Stranger Things star Grace Van Dien says she’s focusing on Twitch streaming instead of acting after producer asked her for sexual favors pic.twitter.com/ziEBFiQgAZ