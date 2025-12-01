Jay Ma: Ο influencer που τον ταΐζουν στο στόμα και οι φήμες ότι είναι «γιος του πλουσιότερου Κινέζου»

Τον ταΐζουν στο στόμα λες και είναι μωρό, τον κουβαλούν σηκωτό μέσα στα μαγαζιά, ποζάρει δίπλα σε πανάκριβα αυτοκίνητα ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω σε luxury brands – και όλα αυτά μπροστά στην κάμερα, φυσικά. Ο Jay Ma δεν χρειάζεται καν να μιλήσει, αρκεί να εμφανιστεί για να γίνει viral. Κι όμως, πίσω από αυτή την υπερπαραγωγή χλιδής, η μόνη σταθερά είναι οι επίμονες – και παντελώς ανεπιβεβαίωτες— φήμες ότι είναι «ο γιος του πλουσιότερου ανθρώπου στην Κίνα». Ποιος είναι τελικά ο influencer Jay Ma και γιατί γίνεται τόσο ντόρος γύρω από το όνομά του;

Ο Jay Ma έχει χτίσει τη φήμη του κυρίως μέσα από την ισχυρή παρουσία του στο Instagram και στο TikTok. Με το προφίλ @the.internationalkid, ο influencer δημοσιεύει προσεγμένο lifestyle και fashion περιεχόμενο, συχνά σε σκηνικά πολυτέλειας, όχι μόνο στην Κίνα αλλά σε όλο τον κόσμο, που ενισχύουν τη διαδικτυακή του εικόνα του influencer.

Οι μονες διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν παρουσιάζουν ως content creator και φοιτητή, ενώ μετρά ήδη εκατοντάδες χιλιάδες followers που παρακολουθούν τα σύντομα βίντεό του.

Ο ίδιος δεν αποκαλύπτει σχεδόν τίποτα για την προσωπική του ζωή, γεγονός που τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τις εικασίες γύρω από την καταγωγή, τα ταξίδια και τον προκλητικά πολυτελή τρόπο ζωής του, κάτι που συντηρεί την εμμονή του κοινού γύρω από τον ίδιο.

Το viral βίντεο στο Louis Vuitton Café

Ένα βίντεο όπου ο Jay Ma κάθεται αναπαυτικά, ενώ ένα άτομο δίπλα του τον ταΐζει στο στόμα έκανε τον γύρο social media. Το στιγμιότυπο φέρεται να έχει τραβηχτεί σε χώρο που θυμίζει καφέ της Louis Vuitton – ένα στοιχείο που μεγέθυνε ακόμη περισσότερο τη διαδικτυακή αντίδραση.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε χιλιάδες φορές, όχι μόνο λόγω της ασυνήθιστης σκηνής, αλλά και επειδή επιβεβαίωνε για πολλούς την εικόνα ενός ατόμου που ζει μια ζωή μες τη χλιδή πολυτέλειες. Η μίξη του πολυτελούς σκηνικού και μιας ήδη μυστηριώδους περσόνας έκανε το κοινό να ενδιαφερθεί ξανά για την πραγματική του ταυτότητα.

Οι φήμες περί «γιου του πλουσιότερου ανθρώπου στην Κίνα»

Οι φήμες ότι ο Jay Ma είναι «ο γιος του πλουσιότερου Κινέζου» κυκλοφορούν εδώ και καιρό σε σχόλια και forums, με αφορμή την εικόνα πολυτέλειας που προβάλλει. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη πηγή, κανένα επίσημο έγγραφο ή δημοσίευμα που να επιβεβαιώνει τη σύνδεσή του με κάποια από τις μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες της Κίνας.

Πρόκειται για σενάρια που ξεκινούν από χρήστες, ενισχύονται από το lifestyle που παρουσιάζει και ανακύπτουν κάθε φορά που το όνομά του γίνεται trend. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα παραμένουν εντελώς ατεκμηρίωτες.

Οι αντιδράσεις για το βίντεο ήταν ποικίλλες.

Άλλοι μίλησαν για απογοητευτική εικόνα κι άλλοι πάλι είδαν το βίντεο ως ακόμη ένα «κομμάτι του παζλ» που καλλιεργεί την αντίληψη ότι ο Jay Ma ζει μια προνομιακή ζωή – που εξηγεί γιατί οι φήμες για την οικογενειακή του καταγωγή δεν λένε να σβήσουν.