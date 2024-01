Σάλος στο Twitter με το πρόσωπο τής Κάιλι Τζένερ με τους χρήστες στα social media να κάνουν λόγο για αποτυχημένη πλαστική επέμβαση.

Η 26χρονη Κάιλι Τζένερ περπάτησε στο κόκκινο χαλί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και το κάπως «ταλαιπωρημένο» ή «γερασμένο» πρόσωπό της τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε όργιο σχολίων στα social media.

Οι χρήστες άρχισαν να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί στο πρόσωπό της και γιατί ενώ είναι μόλις 26 μοιάζει να είναι 40+.

«Τι έπαθε το πρόσωπο τής Κάιλι Τζένερ;», «Το πρόσωπό της φαίνεται τόσο γερασμένο» γράφουν κάποιοι.

«Κοπέλα μου πρέπει να σταματήσεις τώρα τις πλαστικές», «Είναι 26 και μοιάζει με πάνω από 40», «Πόσο γριά φαίνεται;» αναφέρουν άλλοι.

i hate that young celebrities look old. like i love kylie jenner but her face looks so old

Kylie Jenner is 26 years old. TWENTY-SIX.



she looks like shes in her 40s. easy. & im talking poorly aged white lady 40s.



not to be confused with Black woman 40s… yall know we look late 20s-early 30s when we’re in our 40s. https://t.co/mbzgET5CTL