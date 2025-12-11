Καίτη Γκρέυ: Ο Φίλιππος Ηλιάδης κατέθεσε αγωγή και ζητάει να ακυρωθεί η διαθήκη της μητέρας του

Η Καίτη Γκρέυ όρισε ως μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη. Οι αντιδράσεις όμως για τη διαθήκη που άφησε η αξέχαστη τραγουδίστρια συνεχίζονται. Ο γιος της, Φίλιππος Ηλιάδης, κατέθεσε αγωγή και ζητάει να ακυρωθεί. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος δεν κληρονόμησε τίποτα από τη μητέρα του.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης θεωρεί ότι το χρονικό διάσημα που έχει συντάξει τη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ, δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της.

«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους όπως σε αυτόν που παρέδωσε την διαθήκη, στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτό που την δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Φίλιππος Ηλιάδης.

Στη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ αφήνει μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, ο οποίος – όπως είπε ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος, υπήρξε το στήριγμα της αείμνηστης τραγουδίστριας μέχρι το τέλος της ζωής της. Κάτι που ο Φίλιππος Ηλιάδης αμφισβητεί.

Υπενθυμίζεται πως οικογένεια, συγγενείς και φίλοι – όπως ο τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης-, έδωσαν το «παρών» την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου του 2025 στο νεκροταφείο όπου «αναπαύεται» η θρυλική λαϊκή φωνή, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη της – Η αξέχαστη Καίτη Γκρέυ, έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρπουαρίου 2025 σε ηλικία 100 ετών.