Καλλιρόη Μυριαγκού: «Νιώθω περήφανη για τον Αντώνη Μυριαγκό, του ταιριάζει γάντι ο ρόλος του Καποδίστρια

Η Καλλιρόη Μυριαγκού μίλησε με λόγια αγάπης για τον αδελφό της, Αντώνη Μυριαγκό, που υποδύεται τον Ιωάννη Καποδίστρια, στην ομώνυμη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (25.01.2026). Μεταξύ άλλων, η Καλλιρόη Μυριαγκού τόνισε ότι στον αδελφό της ταιριάζει «γάντι» ο ρόλος του Καποδίστρια, ενώ ανέφερε ότι ο Αντώνης Μυριαγκός πριν γίνει ηθοποιός ήταν ζωγράφος.

«Νιώθω περήφανη, συγκινούμαι… Νομίζω ότι έχει πάει βαθιά και του ταιριάζει γάντι (σ.σ. ο ρόλος του Καποδίστρια). Και ο ίδιος έχει κάνει αυτή τη μετατόπιση μέσα του και έχει βρει μια σύνδεση με όλο αυτό και νομίζω ότι φαίνεται, ότι βγάζει ένα φως που έχει να κάνει και με την ίδια προσωπικότητα του Καποδίστρια», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Μπορεί να τον επηρέασα με έναν τρόπο, (σ.σ. στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός), αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια φλέβα στην οικογένεια καλλιτεχνική, ο ίδιος ήταν ζωγράφος πριν γίνει ηθοποιός. Τα είχαμε χωρίσει κάπως τα πράγματα, ότι εγώ είμαι ηθοποιός, εκείνος είναι ζωγράφος και έχουμε και μια αδερφή που έκανε φωτογραφία», δήλωσε ακόμα η Καλλιρόη Μυριαγκού.

Επίσης, τόνισε ότι ήταν πολύ εύκολο για τον αδελφό της να μεταβεί από τη σχολή Καλών Τεχνών στο θέατρο.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί απ’ τη σχολή Καλών Τεχνών ζωγράφοι, γλύπτες, μεταπηδούν στο θέατρο. Είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι κι αλλιώς το θέατρο τα εμπεριέχει όλα, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε η Καλλιρόη Μυριαγκού για την απόφαση του αδελφού της να γίνει τελικά ηθοποιός.

Τέλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι και οι δύο έχουν κάνει περιορισμένες τηλεοπτικές δουλειές, υπογραμμίζοντας ότι είναι ανοιχτοί σε προτάσεις.

«Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε προτάσεις. Δεν νομίζω ότι δεν θέλουμε (σ.σ. την τηλεόραση). Ειδικά γιατί σήμερα δεν γίνεται και να μην θέλεις, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να ζήσεις μόνο από το θέατρο, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να εμφανιστεί ο κατάλληλος ρόλος, η κατάλληλη στιγμή νομίζω για να συμβεί», πρόσθεσε ακόμα για το γεγονός ότι τόσο εκείνη όσο και ο Αντώνης Μυριαγκός έχουν κάνει περιορισμένες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές.