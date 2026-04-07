Κάνιε Γουέστ: Του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ακυρώθηκε το Wireless Festival

Απογοητεύτηκαν οι θαυμαστές του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδό του στη χώρα, επικαλούμενη λόγους δημόσιου συμφέροντος, εξαιτίας των αντισημιτικών δηλώσεων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο γνωστός καλλιτέχνης.

Ο Αμερικανός ράπερ θα ήταν το βασικό όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον προσεχή Ιούλιο, ωστόσο η απόφαση των βρετανικών αρχών οδήγησε τελικά στην ακύρωση της διοργάνωσης. Ο Κάνιε Γουέστ υπέβαλε αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ETA), η οποία εγκρίθηκε ηλεκτρονικά αρχικά, όμως στη συνέχεια η άδεια ανακλήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης ήρθε μετά από πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις που προκάλεσε ο Κάνιε Γουέστ. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει «βαθιά ανησυχητική» την επιλογή του καλλιτέχνη, ενώ κυβερνητικές πηγές είχαν αναφέρει ότι δεν πρόκει να γίνει ανεκτή η είσοδος προσώπων που προωθούν εξτρεμισμό ή υπονομεύουν τη δημόσια ασφάλεια.

Η απαγόρευση ανακοινώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), ενώ την ίδια ημέρα ξεκίνησε και η προπώληση εισιτηρίων Wireless Festival. Μετά την αποκάλυψη ότι απαγορεύτηκε η είσοδος του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διοργανωτές του φεστιβάλ ανακοίνωσε την ακύρωσή του.

«Μετά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει στον Κάνιε Γουέστ την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το Wireless Festival», ανέφερε η ανακοίνωση στο Instagram.

Ο ράπερ θα ήταν το βασικό όνομα του φεστιβάλ και θα εμφανιζόταν και τις τρεις νύχτες συναυλιών. Έτσι θεωρήθηκε αδύνατον να βρεθεί άλλο πρόσωπο να πάρει τη θέση του.