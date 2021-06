Η Κάρεϊ Μάλιγκαν πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία του Χόλιγουντ με θέμα την υπόθεση Χάρβεϊ Γουάινστιν. Μαζί με τη Ζόι Καζάν υποδύονται τις δημοσιογράφους των New York Times που ερεύνησαν και έφεραν στο φως το σκάνδαλο στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η Κάρεϊ Μάλιγκαν πρωταγωνίστησε στο «Promising Young Woman» της Έμεραλντ Φενέλ που χάρισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου στην 36χρονη ταλαντούχα ηθοποιό.

Πρωτοέλαμψε με το «An Education» και τον «Υπέροχο Γκάτσμπι», και τώρα μαζί με τη Ζόι Καζάν αναμένεται να υποδυθούν τις δημοσιογράφους των New York Times, οι οποίες αποκάλυψαν τους ισχυρισμούς εναντίον του μεγαλοπαραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική κακοποίηση το 2017.

Χόλιγουντ: «She Said» και μετά #MeToo

Πρόκειται για την πρώτη ταινία στο Χόλιγουντ που εστιάζει στο σκάνδαλο Γουάινστιν και η παραγωγή της θα αρχίσει το καλοκαίρι, όπως ανακοινώθηκε από το στούντιο της Universal Pictures.

Και οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να υποδυθούν τις Μέγκαν Τούι και Τζόντι Κάντορ, σύμφωνα το Variety.

Οι δύο δημοσιογράφοι είναι συγγραφείς του βιβλίου του 2019 «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement», στο οποίο και θα βασιστεί η ταινία.

Με τίτλο «She Said» η ταινία θα προβάλλει το ερευνητικό έργο των Μέγκαν Τούι και Τζόντι Κάντορ, στις οποίες απονεμήθηκε βραβείο Πούλιτζερ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ