Κάρλα Σοφία Γκασκόν για Τζορτζ Φλόιντ, Ισλάμ και εμβόλια κορονοϊού: Τα παραληρήματα της τρανς ηθοποιού

Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν που διεκδικεί βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Emilia Perez, βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς διεθνή ΜΜΕ έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο μια σειρά από αναρτήσεις που έκανε και διέγραψε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Η τρανς ηθοποιός είχε μιλήσει προσβλητικά για τον Τζορτζ Φλόιντ, απαξιωτικά για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, ενώ είχε αναπτύξει τις απόψεις για τον κορονοϊό και τα εμβόλια.

Μια σειρά από παραληρήματα που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Η ίδια τώρα, ζητάει συγγνώμη και γράφει ότι παλεύει σταθερά για ένα καλύτερο κόσμο. Για ένα κόσμο με περισσότερο φως από σκοτάδι. Κάποιοι πάντως δεν πείθονται και κάνουν λόγο για κινήσεις στρατηγικής της ίδιας, με στόχο το χρυσό αγαλματίδιο.

Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν είχε αποκαλέσει «μάρτυρα ήρωα» τον Τζορτζ Φλόιντ σε ανάρτησή της εβδομάδες μετά τον θάνατό του. «Πιστεύω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για τον Τζορτζ Φλόιντ, έναν ναρκομανή και έναν απατεώνα, αλλά ο θάνατος βοήθησε να τονιστεί για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ακόμα ότι οι μαύροι είναι “μαϊμούδες” και αυτοί που θεωρούν δολοφόνους τους αστυνομικούς».

«Όλοι κάνουν λάθος. Δεν αφορά τον ρατσισμό αλλά τις κοινωνικές τάξεις που νιώθουν ότι απειλούνται η μια από την άλλη» συμπλήρωνε σε επόμενη ανάρτησή της.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo