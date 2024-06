«Κατάρες» από τον Λίαμ Γκαλάχερ στους ακτιβιστές που έβαψαν το Στόουνχεντζ: «Να ξυπνήσετε πορτοκαλί βάτραχοι»

Δεν είδε με καλό μάτι ο ροκ σταρ Λίαμ Γκάλαχερ την διαμαρτυρία ακτιβιστών του κινήματος «Just Stop Oil» που έβαψαν με πορτοκαλί χρώμα το μνημείο Στόουνχεντζ.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα συμμετείχαν στη δράση στις 19 Ιουνίου ζητώντας από την επόμενη κυβέρνηση να υπογράψει μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων έως το 2030. Ωστόσο, η βεβήλωση των αρχαίων μονόλιθων έτυχε σκληρής κριτικής από πολλούς, ανάμεσά τους και από τον Λίαμ Γκάλαχερ των θρυλικών Oasis.

Σε βίντεο εμφανίζονται δύο άτομα με μπλουζάκια Just Stop Oil να τρέχουν προς τους αρχαίους μονόλιθους με δοχεία πορτοκαλί μπογιάς σε σκόνη.

Οι διαδηλωτές, Νίαμ Λιντς, 21 ετών, φοιτήτρια από την Οξφόρδη, και Ράτζαν Νάιντου 73 ετών, από το Μπέρμιγχαμ, έχουν πλέον συλληφθεί από την αστυνομία ως ύποπτοι για καταστροφή του ιστορικού μνημείου.

Ο πρώην σταρ των Oasis με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον βανδαλισμό προειδοποιώντας: «Μην καταστρέφετε τις πέτρες, έχουν μυστικιστικές δυνάμεις. Ελπίζω αύριο να ξυπνήσουν όλοι και να είναι πορτοκαλί βάτραχοι».

Don’t fuck with the stones man they have mystical powers hope they all wake up tmoz and are all orange toads