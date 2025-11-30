Κατερίνα Διδασκάλου: «Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό»

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η γνωστή ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου και αναφέρθηκε στις φορές που έχει βιώσει σεξισμό, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι δεν έχει κακοποιηθεί στην προσωπική της ζωή.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα την Κυριακή (30.11.2025) έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ1 και στη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχτηκε ότι τα παιδιά της είναι πάνω από όλα και ότι δεν τα αλλάζει με τίποτα.

«Δεν έχω κακοποιηθεί στη ζωή μου, ομολογώ. Εντάξει, όλοι υφιστάμεθα κάποιες μορφές κακοποίησης κατά καιρούς – λεκτική, ταπεινωτική ή κάτι που θα σου πει ο σύντροφός σου νομίζοντας ότι κάνει χιούμορ.

Στη δουλειά, όμως, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Με τον καιρό δουλεύω με καλύτερους σκηνοθέτες και παραγωγούς. Είναι μεγάλη υπόθεση», εξομολογήθηκε.

«Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό. Φυσικά και έχω ακούσει σχόλια του τύπου “είναι πολύ όμορφη αυτή, είναι και καλή ηθοποιός;” Ευτυχώς, πλέον δεν τα λένε».

Επίσης, η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τα τρία της παιδιά, Φλώρα, Μαρκέλλα και Διόνυσο, τα οποία λατρεύει.

«Στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί εκεί γεννήθηκαν οι δυο πρώτες μου κόρες, η Φλώρα και η Μαρκέλλα. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ένα παιδί μπορεί να σου διακόψει ή να χαλάσει την καριέρα. Τα παιδιά μου δεν τα αλλάζω με τίποτα, ούτε και τον Διόνυσο, τον γιο μου που ήρθε αργότερα», δήλωσε η Κατερίνα Διδασκάλου.