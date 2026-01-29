Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Δεν είμαστε μαζί επειδή το συνηθίσαμε, είναι επιλογή

Γιάννης Τσιμιτσέλης και Κατερίνα Γερονικολού είναι ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με τους δυο τους να κρατούν σταθερά χαμηλούς τόνους. Είναι ζευγάρι τα τελευταία 8 χρόνια και κάνουν κοινά σχέδια για το μέλλον.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και τη δημοσιογράφο, Σόνια Μαγγίνα, η Κατερίνα Γερονικολού ανέφερε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ο άνθρωπός της. Εκείνος που την κάνει να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια. Παρόλα αυτά, εκείνη δεν αισθάνεται την ανάγκη να τον παντρευτεί σε εκκλησία.

Η Κατερίνα Γερονικολού φροντίζει να ζει το «τώρα» και δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο για το μέλλον. Αισθάνεται ευτυχισμένη στο πλευρό του συντρόφου της και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Τώρα θα περάσω σε ένα θέμα που ίσως έχεις βαρεθεί να συζητάς, αλλά η Μιμή Ντενίση δήλωσε πρόσφατα ότι ο γάμος θα γίνει κάποια στιγμή. Και εννοούσε το γάμο σου με τον σύντροφό σου, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τι έχεις να απαντήσεις σε αυτό;

Αγαπάμε πάρα πολύ τη Μιμή και είναι και για τους δυο μας οικογένεια. Είναι πια κλείσε που το λέμε, αλλά εννοείται ότι, στο πλαίσιο αυτό, ξέρω πως θα ήθελα να γίνουμε οικογένεια και με αυτό τον τρόπο.

Η ερώτηση βέβαια με την οποία έρχεσαι αντιμέτωπη, αν θα παντρευτείτε, παραμένει ίδια.

Δεν με ενοχλεί αυτή η ερώτηση, περισσότερο ενοχλούνται οι φίλες μου που δέχομαι την ίδια ερώτηση συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι προέρχεται από δύο λόγους. Ο πρώτος είναι από μία χαρούμενη, ελαφριά διάθεση, εντελώς αθώα. Πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι μία ευτυχισμένη σχέση πρέπει να οδηγήσει σε ένα γάμο. Κατά δεύτερον, είναι και μία σχετικά στερεοτυπική ερώτηση για μένα. Σαν να δημιουργεί ένα προηγούμενο ότι αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθεί ο καθένας κι αυτήν πρέπει να ακολουθήσεις κι εσύ. Σαν να σου οριοθετούν το δρόμο. Δεν έχω κάτι εναντίον του γάμου, αλλά δε νιώθω την θρησκευτική ανάγκη να τον τελέσω, να συμμετάσχω σε κάτι τέτοιο. Μου αρέσει που είμαι ευτυχισμένη. Φοβάμαι όμως ότι με την συζήτηση αναπαράγουμε ίσως κάποιο πρότυπο που πρέπει να υιοθετεί κάθε ζευγάρι, το οποίο δεν είναι απαραίτητα το μοναδικό μονοπάτι που μπορούν να ακολουθήσουν δύο άνθρωποι.

Εσύ με τον Γιάννη, λοιπόν, εδώ και οχτώ χρόνια, βαδίζετε το δικό σας προσωπικό μονοπάτι. Ποια είναι η βάση στη σχέση σας;

Κάθε μέρα επιλέγουμε ένας τον άλλον. Δεν είμαστε μαζί επειδή το συνηθίσαμε. Η βάση είναι ότι κάθε μέρα είμαστε μαζί επειδή θέλουμε και σήμερα να είμαστε μαζί. Αυτό μου προκαλεί μία πολύ ωραία ελευθερία και μία καθαρότητα στην ανάγνωση των συναισθημάτων μου. Είναι επιλογή, δεν είναι παγιωμένη κατάσταση.

Αλλάζει μορφές ο έρωτας;

Σίγουρα. Δεν ξέρω πως είναι μία σχέση στην εικοσαετία, δεν έχω φτάσει ποτέ εκεί, αλλά νομίζω ότι αλλάζει, και ειδικά τα πρώτα χρόνια. Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Η περίοδος που διανύουμε τώρα μου αρέσει ίσως πιο πολύ από την φάση των πρώτων ετών.

Σου αρέσει να κάνεις σχέδια, να φαντάζεσαι το κοντινό ή το πιο μακρινό μέλλον;

Μου αρέσει πολύ να κάνω σχέδια και όνειρα, τα οποία δεν είναι ποτέ συγκεκριμένα. Αφορούν, μεταξύ άλλων, το να μπορώ να κάνω τη δουλειά που αγαπώ, είναι μεγάλη τύχη η δυνατότητα που μου δίνεται. Πολλές φορές, όταν θέλω να χαλαρώσω και να ηρεμήσω, με σκέφτομαι σε μία βεράντα να βλέπω θάλασσα, να πίνω παγωμένο τσάι και να διαβάζω ένα βιβλίο. Και να ξέρω ότι κάπου μέσα στο σπίτι είναι οι άνθρωποι που αγαπώ. Αυτή είναι η εικόνα που με γαληνεύει.