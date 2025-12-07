Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Τα αρνητικά σχόλια τον επηρέασαν, αλλά προσωρινά»

Για τα σχόλια που έχει δεχθεί ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού.

Η Κατερίνα Γερονικολού μιλώντας για τα όσα έχει ακούσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ανέφερε πως τα αρνητικά σχόλια τον επηρέασαν προσωρινά, με τον ίδιο να μένει επικεντρωμένος στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και την ταξιδιωτική εκπομπή.

«Θέλω να ακούω τα σχόλια, αλλά μόνο αυτά που έχουν στόχο να σε κάνουν καλύτερο. Τα αρνητικά σχόλια τον επηρέασαν προσωρινά και έτσι θα έπρεπε κιόλας», είπε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη η Κατερίνα Γερονικολού μιλώντας στο Mega.

Με τη σειρά του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ανέφερε πως δεν δηλώνει παρουσιαστής, αλλά συντονιστής μιας εκπομπής.

«Δεν είμαι παρουσιαστής, είμαι συντονιστής. Δεν χρησιμοποιώ τον ρόλο του παρουσιαστή. Παρουσιαστές είναι οι δημοσιογράφοι που παρουσιάζουν τα θέματα στο πεδίο μάχης.

Δεν είναι δουλειά μου να κάνω αρχισυνταξία, παρόλα αυτά θα πω τη γνώμη μου πάνω σε ένα θέμα. Βλέπω τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά δεν τα αφήνω να με επηρεάζουν», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.