Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο εδώ και 690 μέρες»

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Γκαγκάκη και μίλησε για τις κρίσεις βουλιμίας που έχει, σημειώνοντας ότι είναι μία μάχη που δεν τελειώνει ποτέ.

Παράλληλα, η κραταιά κυρία των media μίλησε στη Λιλή Πυράκη στο podcast «Restart» για τους θανάτους των γονιών της. H Κατερίνα Γκαγκάκη μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα της, είπε ότι συνέπεσε με την εποχή που συμμετείχε στην εκπομπή «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα», όπου η ομάδα είχε σχολιάσει μια φοιτήτρια που είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Φαινομενικά τη διαχειρίστηκα εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και ένιωθα πάρα πολύ δυνατή. Τούρμπο. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι την περίοδο, ειδικά όταν έχασα τη μαμά μου, η οποία ήταν άρρωστη το τελευταίο διάστημα, ήταν από τις πιο ενεργητικές και κοινωνικές και εξωστρεφείς περιόδους της ζωής μου. Γιατί για κάποιον λόγο, εμένα μου έδινε δύναμη το ότι έδειχνα ότι ήμουν δυνατή. Αυτή που είναι έτσι ενώ περνάει και όλο αυτό… Άρα, φαντάζομαι ότι δεν στάθηκα ποτέ για να το σκεφτώ. Είχα σκεφτεί αρκετά πριν.

Τον μπαμπά μου τον έχασα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, γιατί είχε συμβεί και ένα περιστατικό που είχαμε στην πρωινή εκπομπή, όπου ήταν μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Ήταν και κορονοϊός, στην πρώτη καραντίνα. Οπότε ήταν ένα πράγμα δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω να σου πω τι βαραίνει περισσότερο. Τα συνειδητοποίησα όλα και γράψανε σε έμενα αρκετά αργότερα, όταν ξεκίνησε μια κανονικότητα. Και τότε είπα, “κοίτα να δεις, τίποτα δεν έχεις αντιμετωπίσει τόσα χρόνια”», δήλωσε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Επίσης η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε και για τις κρίσεις βουλιμίας που είχε, τονίζοντας ότι πάντα υποβόσκουν, αλλά εκείνη εδώ και περίπου δύο χρόνια δεν έχει κάποιο βουλιμικό επεισόδιο.

«Πώς να στο περιγράψω… καταρχήν δε θεωρώ ότι περνάει. Θεωρώ ότι όσοι έχουν τέτοια ζητήματα και όσες, αυτά πάντα υποβόσκουν και πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει το περιβάλλον για να ξαναβγούν. Για κάποιον απροσδιόριστό λόγο και δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου, είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο εδώ και 690 μέρες», εξομολογήθηκε.