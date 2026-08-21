Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής στα Χανιά: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη τους

Στιγμές καλοκαιρινής χαλάρωσης με την κορούλα τους, Ξένια, απολαμβάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής οι οποίοι επέλεξαν να επισκεφτούν κάποια από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά.

Μετά την Πάρο, όπου πέρασαν αρκετό καιρό εκεί, Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής έφυγαν για την Κρήτη και συγκεκριμένα για τα Χανιά, όπου κι εκεί περνούν όμορφες και χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές.

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Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο κρατάει ψηλά στον αέρα την κόρη του.

Με τη σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου έκανε τη δική της δημοσίευση δείχνοντας τα όμορφα τοπία που είδε μαζί με την οικογένειά της. Από το φωτογραφικό της άλμπουμ βέβαια δεν έλειπε και η γλυκιά φωτογραφία με την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν γονείς στις 3 Απριλίου 2026. Η κόρη τους θα πάρει το διπλό όνομα Πολυξένη – Αλεξάνδρα, ωστόσο ήδη τη φωνάζουν Ξένια.