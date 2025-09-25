Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Κατά την είσοδο της στο πλατό, είδε τον εαυτό της και απόρησε, αντιμετωπίζοντας βέβαια το γεγονός με χιούμορ
Η Κατερίνα Καινούριου
Η Κατερίνα Καινούριου

Σοκαρισμένη φάνηκε η Κατερίνα Καινούργιου στο ξεκίνημα της σημερινής (25/9/2025) της εκπομπής στον Alpha καθώς η ίδια όταν είδε τον εαυτό της θεώρησε ότι…πάχυνε.

Η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούριου, κατά την είσοδό της στο πλατό της εκπομπής της, παρατηρώντας την σιλουέτα της στην κάμερα, δεν δίστασε να παραδεχθεί στους συνεργάτες και στους τηλεθεατές της πως πιστεύει ότι έχει παχύνει.

«Πω πω… κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει», σχολίασε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, αντιμετωπίζοντας το γεγονός με χιούμορ και γέλιο.

Το χιουμοριστικό αυτό σχόλιο της παρουσιάστριας μπορεί και ν αμην είνια τυχαίο καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν οι φήμες πως είναι έγκυος, γεγονός που η ίδια, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει.

