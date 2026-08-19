Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: Με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους στα Χανιά – Οι εικόνες από εστιατόριο

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει επισκεφθεί οικογενειακώς τα Χανιά και κατά διαστήματα μοιράζεται εικόνες στα social media
Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στα Χανιά, λίγες μέρες πριν επιστρέψει στην Αθήνα και επικεντρωθεί στην προετοιμασία της εκπομπής «Super Katerina» που παρουσιάζει στον Alpha. Στο πλευρό της βρίσκεται διαρκώς ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής και φυσικά η κόρη τους, που γεννήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, 18 Αυγούστου του 2026, σε γνωστό εστιατόριο στα Χανιά και έδειχνε να απολαμβάνει τα εδέσματα του καταστήματος. Μαζί της ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η κόρη τους, Ξένια. Η παρουσιάστρια σηκώθηκε από το τραπέζι της και κατέγραψε εικόνες με το κινητό της τηλέφωνο.

Στις εικόνες που κατέγραψε το zarpanews.gr, η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να μετακινεί το παιδικό καρότσι με την κόρη της και στη συνέχεια η selfie που τράβηξε με φόντο την κουζίνα του εστιατορίου.

Η παρουσιάστρια πέρασε το πρώτο της καλοκαίρι με την κόρη της στην Πάρο και στη συνέχεια ταξίδεψαν οικογενειακώς στα Χανιά. Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα περιοδικών που την ήθελαν έγκυο για δεύτερη φορά.

kainourgiou
kainourgiou
kainourgiou
kainourgiou
kainourgiou

Νωρίτερα η Κατερίνα Καινούργιου είχε επισκεφθεί τον πνευματικό της στα Χανιά με την κόρη της. Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε με τον πατέρα Δημήτριο και έγραψε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στην ανάρτησή της.

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