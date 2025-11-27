Κατερίνα Καινούργιου: Το νέο on air σχόλιο για την εγκυμοσύνη της – «Φουσκώνει, μεγαλώνει η μπουμπούκα»

Το «παράπονό της» για το ότι πλέον δεν χωράει εύκολα στα ρούχα της καθώς διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της, το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025).

Ξεκινώντας για ακόμη μία ημέρα το «Super Κατερίνα» στον Alpha, η Κατερίνα Καινούργιου έσπευσε να σχολιάσει για ποιον λόγο φοράει μαύρα ρούχα.

«Φουσκώνει, κοιτάξτε με το φόρεμα, μεγαλώνει η μπουμπούκα. Φοράω μαύρα γιατί η αγορά, ειδικά τώρα που είμαι έγκυος και δυσκολεύομαι, δεν μπαίνω σε όλα, έχει πάρα πολλά μαύρα. Μπήκα σε κάτι sites του εξωτερικού και παρήγγειλα κάτι ροζ πουλόβερ. Όπου ροζ πάω και το παίρνω», ανέφερε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Μου λένε οι φίλες μου “μη φοράς μαύρο, δεν είναι καλό», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.