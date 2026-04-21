Κατερίνα Καινούργιου: Το συμβολικό δώρο για την κόρη της, από τον αδελφό του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους φίλους της στο Instagram ένα πολύ ξεχωριστό δώρο για την κόρη της, από τον αδελφό του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου συνέχεια μοιράζεται φωτογραφίες από τα δώρα που δέχεται από συγγενείς και φίλους. Ο αδελφός του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Νικόλας, έστειλε για την ανιψιά του μια εικόνα με την Αγία Πολυξένη, από την οποία η μικρή θα πάρει το όνομα Ξένια.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο επιχειρηματίας διανύουν τις πρώτες εβδομάδες με τη νεογέννητη κόρη τους. Η Κατερίνα στις 3 Απριλίου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.