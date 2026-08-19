Κατερίνα Μισιχρόνη: «Η ερωτική φιλία είναι το ύψιστο» λέει για τον σύντροφό της, Στάθη Μουρδουκούτα

«Πάντα μου άρεσε ο σύντροφός μου να είναι φίλος μου», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Μισιχρόνη.

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Γιώργο Πράσινο παραχώρησε η Κατερίνα Μισιχρόνη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον σύντροφό της, τον σκηνοθέτη Στάθη Μουρδουκούτα.

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«Με τον Στάθη γνωριζόμαστε από παλιά, έχω παίξει στην πρώτη μικρού μήκους ταινία του, το Ακίν, πριν από 10 χρόνια», είπε αρχικά η Κατερίνα Μισιχρόνη.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη είπε στη συνέχεια: «Διατηρήσαμε μια καθαρά φιλική επαφή – εκείνος είχε τις υποχρεώσεις του, εγώ ταξίδευα. Μέχρι που πριν από τρία χρόνια, ο Στάθης μετακόμισε στην τότε γειτονιά μου, στα Εξάρχεια, και μια μέρα μου έστειλε μήνυμα: «Γεια σου, γειτόνισσα, πάμε το Σάββατο στη λαϊκή της Καλλιδρομίου».

Πιστεύω πως ό,τι είναι να συμβεί, υπάρχει μια στιγμή για να γίνει. Ένα βράδυ, καθώς τρώγαμε σε ένα μικρό εστιατόριο και λέγαμε τα δικά μας, κάπως με κοίταξε και ένιωσα κάτι διαφορετικό, κάτι μετακινήθηκε μέσα μου. Έγινε πολύ φυσικά. Δεν το είχαμε στο μυαλό μας».

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Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο στον Στάθη;

Πάντα μου άρεσε ο σύντροφός μου να είναι φίλος μου. Για μένα, η ερωτική φιλία, όταν συμβαίνει, είναι το ύψιστο. Έχω φίλες που δεν το αντέχουν αυτό. Με τον Στάθη μάς συνδέει και το δημιουργικό κομμάτι, ετοιμάζουμε μια ταινία μεγάλου μήκους. Οπότε, υπάρχει συμβατότητα σε πολλά πράγματα.

Μόνο για τέχνη μιλάτε στο σπίτι;

Όχι, καμία σχέση. Λέμε πάρα πολλές βλακείες, αλλά και πολλά επιστημονικά, γιατί στον Στάθη αρέσουν οι επιστήμες και όσα ετοιμάζονται για το μέλλον. Μιλάμε αρκετά για μουσική και σινεμά, και πολλά άλλα συναισθηματικού τύπου που αγαπάω εγώ, μιλάμε για σχέσεις και αγάπη. Αν κάπως θέλεις να κλείσεις την κουβέντα μας, ας είναι με τη φράση: «Είμαι τόσο χαρούμενη αυτό τον καιρό».