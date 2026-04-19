Κατερίνα Παπουτσάκη: Ήταν πολύ τρομακτικό το κυνηγητό των paparazzi, εξακολουθεί να είναι τραυματικό

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην περίοδο που ήταν στόχος των paparazzi, αναφέροντας ότι ήταν τραυματικά τα όσα έζησε τότε…

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» την Κυριακή (19.04.2026) με αφορμή και την πρεμιέρα του «Your Face Sounds Familiar» που είναι απόψε στον ΑΝΤ1 κι εκείνη είναι μία από τους κριτές. Η Κατερίνα Παπουτσάκη δήλωσε ακόμα ότι υπάρχει μία δυσκολίες στις σχέσεις.

«Δεν είναι εύκολο το “καιρό μαζί”. Παρατηρώ μια δυσκολία στις σχέσεις, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Όλη αυτή η ιστορία με το ίντερνετ, το Instagram, με όλη αυτή την ευκολία του “δεν μου κάνεις εσύ, να έρθει ο επόμενος” και τόσο γρήγορα… Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι μιλούν με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Υπάρχει έλλειψη αφοσίωσης, συγκέντρωσης», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Υπάρχει κάτι που έχει συμβεί με τα χρόνια και το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Κι εγώ κι εσύ έχουμε μάθει πολλά και μπορούμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας από κακοτοπιές που παλαιότερα δεν μας ήταν εύκολο, ούτε να τις αποφύγουμε, ούτε να τις ξεπεράσουμε, ούτε να τις ξεχωρίσουμε», σχολίασε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Ισχύει αυτό! Αυτό ίσως έχει να κάνει με το ότι οι επιλογές ήταν βάσει πραγμάτων που μας δυσκολεύαν. Το θέμα για μένα σε αυτή τη φάση είναι να ζούμε το παρόν, να περνάμε όμορφα χωρίς τοξικές συμπεριφορές και γενικώς να είμαστε χαρούμενοι. Εντάξει, έχω περάσει και μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, οπότε είναι τώρα η φάση που σιγά σιγά βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου, τις ισορροπίες», απάντησε η γνωστή ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην περίοδο που η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν «στόχος» των paparazzi.

«Υπάρχει κάποια της γενιάς σου που να έχει υποστεί όλη αυτή την κατάσταση; Εγώ νομίζω με μεγάλη διαφορά έχεις περάσει δύσκολα», είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην Κατερίνα Παπουτσάκη για το «κυνηγητό» των paparazzi.

«Δύσκολα. Πώς να το πω, τι ήτανε κι αυτό… Πάει μια εικοσαετία πίσω. Έχει περάσει τόσος καιρός κι όμως εξακολουθεί εν μέρει να είναι τραυματικό σε ένα μεγάλο ποσοστό. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι στο καλό συνέβαινε. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέτοιο κυνηγητό. Να πηγαίνω τώρα σε παραλίες με κανέναν, με μηδέν κόσμο και να βλέπω τον εαυτό μου φωτογραφημένο από τη θάλασσα. Κάποιος ήταν με τηλεφακό, ας πούμε. Να είμαι στο εξώφυλλο εφημερίδων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να βλέπω αλλού τον κάδο του σπιτιού μου και αλλού το δέντρο και κάπως να σε συνδέουν με σύντροφο. Δηλαδή τρελά πράγματα», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Ήταν πολύ τρομακτικό (σ.σ. το κυνηγητό των paparazzi). Μα να ανοίγω την πόρτα και να είναι τρεις – τέσσερις απ’ έξω; Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και κυνηγητά και διάφορα. Και το χειρότερο απ’ όλα, να σου πω ποιο είναι: ότι ο κόσμος, επειδή δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι κάτι που εσύ δεν το έχεις προκαλέσει, νομίζει ότι τους έχεις φωνάξει. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι τότε πίστευαν οι άνθρωποι για μένα ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος…

Που δεν έχω πάει οριακά ποτέ στη Μύκονο. Έχω πάει για έναν γάμο ένα Σεπτέμβριο ή για μισή μέρα. Δεν πηγαίνω σε μέρη κοσμικά, δεν συχνάζω, δεν προκαλώ τη δημοσιότητα σε καμία περίπτωση. Το εντελώς αντίθετο. Οι διακοπές μου ήταν στη Δονούσα, στη Γαύδο και σε τέτοια μέρη», πρόσθεσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.