Κατερίνα Στανίση: «Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Στανίση και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή της, αναφέροντας ότι η νύχτα είναι “ζούγκλα”.

Η καταξιωμένη λαϊκή ερμηνεύτρια μίλησε το Σάββατο (18.04.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και παραδέχτηκε ότι όταν ξεκινούσε την καριέρα της δε φανταζόταν ότι θα είχε την πορεία αυτή. Μάλιστα, η Κατερίνα Στανίση δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι θα καταφέρει να μπει στη δισκογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ. Δεν πίστευα καν ότι θα καταφέρω να μπω στη δισκογραφία… Η νύχτα είναι μια “ζούγκλα”. Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες, διότι η μάνα δούλευε στη λάντζα για να σπουδάσει τα παιδιά της, τάιζε και ταΐζει πολύ κόσμο», δήλωσε η Κατερίνα Στανίση.

«Δε νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος τίτλος. Κατερίνα Στανίση, σκέτο», απάντησε στην ερώτηση για τον τίτλο που θα δώσει στη βιογραφία της.

«Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές. Δανειζόμουν δύναμη από τον εαυτό μου. Τι να κάνω; Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν είχα κάποιον», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος η Κατερίνα Στανίση μίλησε και για τη Μαρινέλλα, τονίζοντας ότι κέρδισε τα πάντα με το «σπαθί» της.

«Μαρινέλλα, η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Κέρδισε με το “σπαθί” της αυτά που κέρδισε, διότι ήταν μεγάλη φωνή αλλά και ωραίος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά για την αξέχαστη ερμηνεύτρια.