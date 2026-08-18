Lifestyle

Κατερίνα Στικούδη: Δεν σκέφτηκα ποτέ πόσα χρήματα θα πάρω, το οικονομικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα

"Για μένα προηγούνται πάντα η δημιουργία, η τέχνη και η καλλιτεχνική εξέλιξη" δηλώνει η Κατερίνα Στικούδη
Κατερίνα Στικούδη
Κατερίνα Στικούδη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Αφενός στη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με την ύλη και αφετέρου στην πραγματοποίηση των ονείρων της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Στικούδη στη νέα συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

“Δεν έμαθα να αγαπάω την ύλη. Βέβαια, χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν γίνεται ούτε να ψωνίσουμε ούτε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως η μαμά μου δεν μου έμαθε να λατρεύω τον χρυσό” παραδέχθηκε αρχικά η Κατερίνα Στικούδη.

“Μου έμαθε να παίζω, να είμαι ελεύθερη, να επιλέγω. Σκεφτόμουν πόσο θα ήθελα να παίξω σε μια δραματική σειρά, δεν αναρωτήθηκα ποτέ πόσα χρήματα θα πάρω. Για μένα προηγούνται πάντα η δημιουργία, η τέχνη και η καλλιτεχνική εξέλιξη. Το οικονομικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα”.

Έχοντας πετύχει τόσα πολλά, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή, τι όνειρα κάνεις σήμερα;

Νομίζω ότι ζω τα όνειρα μου. Ονειρευόμουν μια εκπομπή, ήρθε, μια δραματική σειρά, ήρθε. Αυτό που εύχομαι πλέον είναι να έχουμε όλοι υγεία. Είναι το πιο σημαντικό. Τα τελευταία δυο χρόνια, επίσης, έχω αρχίσει να σκέφτομαι λιγότερο τον εαυτό μου και περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

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