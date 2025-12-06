Κατερίνα Ζαρίφη για τον σύντροφό της: «Δεν θα γίνει γάμος με νυφικά και τέτοια, θα κάνουμε το γλέντι»

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για τη σχέση με τον σύντροφό της, το πώς φαντάζεται το δικό της γάμο και το κομμάτι της απιστίας στις σχέσεις. Ανέφερε πως η μοναδική φορά μέχρι σήμερα που έβαλε νυφικό, ήταν πριν από χρόνια στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, για να κάνει πλάκα.

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι σε σχέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Κατερίνα Ζαρίφη δήλωσε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», που ήταν καλεσμένη: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιο κοντά από ποτέ στον γάμο. Δεν ζούμε σαν παντρεμένοι».

Με το χιούμορ που την χαρακτηρίζει πρόσθεσε: «Δεν θα γίνει γάμος με νυφικά και τέτοια, θα κάνουμε το γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε».

Στη συνέχεια, σχολίασε την εμπειρία της για τη μοναδική φορά που έβαλε νυφικό: «Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό. Πρώτη φορά που φόρεσα νυφικό ήταν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη για να κάνουμε μία πλάκα και πέταξα καντήλες σε όλο μου το σώμα».

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στη συνέχεια, στη συντροφικότητα, αλλά και στο κομμάτι της απιστίας στις σχέσεις: «Είμαι πολύ σχεσάκιας, είμαι πολύ υπέρ να γίνει αδίκημα η απιστία, έστω και πλημμέλημα. Δεν απιστώ. Όταν έχεις κάτι δίπλα σου, αν είναι να το βρωμίζεις και να το τσαλακώνεις, γιατί να μην είσαι ελεύθερος; Γιατί να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, ενώ μπορείς να είσαι μόνος σου και να το κάνεις. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι με έχουν απατήσει».

«Ο σύντροφός μου είναι εκτός χώρου και σε γειώνει αυτό το πράγμα. Όταν πάω και του λέω π.χ. “Ο Τσουρός έβγαλε αυτό το θέμα”, με κοιτάει σαν πουλί. Τα δικά μου σημαντικά είναι του άλλου τα ασήμαντα» είχε πει η Κατερίνα Ζαρίφη στο παρελθόν, για το άλλο μισό της.