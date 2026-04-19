Κάτια Δανδουλάκη: Δανείστηκα χρήματα για να κάνω δικές μου δουλειές, έκανα διαφημιστικά, δάνεισα τη φωνή μου

Η Κάτια Δανδουλάκη έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει κατά καιρούς στη ζωή, της τονίζοντας ότι αναγκάστηκε να κάνει κι άλλες δουλειές αλλά και να δανειστεί χρήματα από τους φίλους της.

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε την Κυριακή (19.04.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Μεταξύ άλλων η Κάτια Δανδουλάκη παραδέχτηκε ότι δεν έχει μάθει να απαιτεί στη ζωή της αλλά να προσφέρει.

«Το μεγάλο τίμημα να κάνεις αυτό που θέλεις, με αυτήν τη βουλιμία που είχα να κάνω τα πάντα, είναι ότι λιγάκι καταπόνησα τον εαυτό μου γιατί είμαι και υπερβολική στον τρόπο που ετοιμάζομαι. Δεν κάνω κάτι εύκολα, ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση, πολλή ησυχία», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

«Λίγο υπερέβαλα και τώρα έχει έρθει μία περίοδος στη ζωή μου που αποφάσισα να το “νταντέψω” λίγο, περισσότερη ξεκούραση και περισσότερα όχι παρά ναι για να μπορώ να ζω πιο ανθρώπινα. Πρέπει να σεβαστώ το κορμί μου που θέλει ηρεμία», παραδέχτηκε ακόμα.

Επίσης η Κάτια Δανδουλάκη αναφέρθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με το θέατρο.

«Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά. Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία», είπε.

«Είχα απόλυτη ψυχραιμία στον τρόπο που αντιμετώπιζα της δυσκολίες… Στο θέατρο όταν χάνεις, χάνεις πολλά χρήματα. Αυτό ήταν το μοναδικό που φοβόμουν πάντα. Βρήκα τρόπους να ανταπεξέλθω. Δανείστηκα από τους φτωχούς μου φίλους για να κάνω τις δικές μου δουλειές. Προσπάθησα να βρω οποιαδήποτε άλλη διέξοδο για να ανταπεξέλθω. Έκανα διαφημιστικά, δάνεισα τη φωνή μου. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Και πραγματικά κατάφερα σιγά – σιγά να ξεχρεώνω. Με πολύ κόπο… Αξίζει χίλιες φορές», εξομολογήθηκε ακόμα η Κάτια Δανδουλάκη.

Σημειώνεται ότι η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αρχιμάστορας Σόλνες» στο θέατρο Τέχνης.