Κάτια Δανδουλάκη: «Εύχομαι ο Πέτρος Φιλιππίδης να βρει τον εαυτό του, να επιστρέψει, να κάνει κάτι δημιουργικό»

Η Κάτια Δανδουλάκη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές του εαυτού της, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα το πρωί της Τετάρτης (24.09.2025) ήταν καλεσμένη στο στούντιο του «Πρωινού» και αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι κοιμάται με ένα αρκουδάκι το βράδυ, ενώ έχει φάει σε μία ημέρα 20 ξυλάκια παγωτό. Επίσης, η Κάτια Δανδουλάκη ευχήθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη να βρει τον εαυτό ου.

«Είμαι άνθρωπος της αγκαλίτσας. Έχω πολλά αρκουδάκια, όμως κοιμάμαι με ένα σκυλάκι (σ.σ. λούτρινο) που είναι τσουπωτό και έχει έκφραση», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός, τονίζοντας ότι κοιμάται μαζί του για 20 – 30 χρόνια.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στον Πέτρο Φιλιππίδη, τονίζοντας: «Την τελευταία φορά που πήρα στο δικαστήριο είπα μπροστά στον Πέτρο “εύχομαι το καλό για όλους μας”. Αυτό παρεξηγήθηκε. Όλοι περάσαν μία δοκιμασία».

«Εύχομαι ο Πέτρος Φιλιππίδης να βρει τον εαυτό του, με όλη μου την ψυχή. Ποτέ δεν μπορώ να καταραστώ άνθρωπο. Εύχομαι να βρει τον εαυτό του, να επιστρέψει, να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι μας ένα μέγιστο μάθημα. Τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

«Έχω φάει μέχρι και 20 ξυλάκια παγωτό μαζεμένα. Το ένα μετά το άλλο. Θυμάμαι ότι ο Μάριος (σ.σ Πλωρίτης) με παρακάλεσε να μη συνεχίσω, γιατί φοβήθηκε. Ήμασταν στο Λονδίνο μόνοι μας σε ένα διαμέρισμα και μου λέει”φοβάμαι αν πάθεις κάτι είμαστε μέσα στη νύχτα και δεν ξέρω που να πάω”. Και λέω “όχι δεν θα φάω άλλο”, είχα φάει ήδη 15 και περίμενα να πέσει για ύπνο, σηκώθηκα και έφαγα και τα υπόλοιπα», αποκάλυψε η Κάτια Δανδουλάκη.

«Έκοψα το κακό συνήθειο, γιατί όταν έβλεπα ότι μεγάλωνα διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να χάσω εύκολα κιλά. Δεν πεινάω ποτέ, κάνω σωστή διατροφή. Αυτό που θα με έκανε “βουνό” θα ήταν η σοκολάτα. Όταν είδα ότι αρχίζω να δυσκολεύομαι έκανα μια αποχή για 10 χρόνια, ήμουν chocoholic. Πάθαινα στερητικό σύνδρομο, μέχρι που έτρεμα. Τώρα αν ανοίξετε το ψυγείο μου είναι γεμάτο σοκολάτες, γεμάτο παγωτά, γεμάτο πάστες. Το βράδυ τρώω μια μπουκιά από το παγωτό, ουσιαστικά το γλείφω, το ξανατυλίγω και το βάζω στη θέση του. Τρώω και ένα δύο σοκολατάκια μαύρα».

«Τρελαίνομαι για όλα τα ελληνικά και τα απλά φαγητά», εξομολογήθηκε ακόμα, προσθέτοντας ότι δεν μαγειρεύει.

«Είμαι άχρηστη (σ.σ. στο μαγείρεμα)» και περιέγραψε την προσπάθειά της να φτιάξει ένα τοστ.

Στη συνέχεια η Κάτια Δανδουλάκη αναφέρθηκε στα όσα θέλει να κάνει στην τηλεόραση από δω και στο εξής, τονίζοντας ότι θέλει να πάρει μέρος σε ένα καλό σενάριο με δράση και έναν ρόλο που θα τη δυσκολέψει.

«Δεν θέλω να μπαίνω να λέω τα λόγια μου και να φεύγω. Δεν είμαι της δυσκολίας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην παράσταση «Αόρατος επισκέπτης».