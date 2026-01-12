Lifestyle

Κάτια Δανδουλάκη για Χρήστο Πολίτη: «Εύχομαι η ψυχή του να ηρεμήσει, να γαληνέψει»

«Αυτά είναι πολύ μεγάλα γεγονότα, το πέρασμα από τη ζωή σε μια άλλη ζωή» είπε μεταξύ άλλων η Κάτια Δανδουλάκη
Κάτια Δανδουλάκη
Κάτια Δανδουλάκη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε όσο λίγοι εδώ και δεκαετίες, έμαθε τη θλιβερή είδηση από συνεργάτες της. Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη» που άφησε εποχή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Λίγες μέρες μετά τη θλιβερή είδηση, η Κάτια Δανδουλακη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και την Ελένη Παπαδόγια. Η γνωστή ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει για την απώλεια του συναδέλφου της, με τον οποίο τα τελευταία χρόνια είχε χαθεί. Ο Χρήστος Πολίτης άλλωστε είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε απομονωμένος.

«Αυτά είναι πολύ μεγάλα γεγονότα, το πέρασμα από τη ζωή σε μια άλλη ζωή. Θέλω να πω από την καρδιά μου ότι εύχομαι η ψυχή του να ηρεμήσει, να γαληνέψει. Πραγματικά, από την καρδιά μου», είπε η Κάτια Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη πρόσθεσε στη συνέχεια: «Καλή χρονιά σε όλους μας. Γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί και εύχομαι πραγματικά η ζωή μας να γεμίσει με χαρά».

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας…1942 – 2026», συνοδεύοντάς την με το τραγούδι My Way του Φρανκ Σινάτρα.

Lifestyle
