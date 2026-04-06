Κατιάνα Μπαλανίκα: Δε θα έγραφα βιβλίο για τη ζωή μου

Η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου της Σεμίνας Διγενή, με τίτλο «Καθ’ οδόν – 15 μονόλογοι στην αίθουσα» και αποκάλυψε ότι η ίδια δε θα μπορούσε να κάνει τη ζωή της βιβλίο.

Η γνωστή ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια δε βρίσκεται σε κάποια τηλεοπτική σειρά αναφέρθηκε και στις προτάσεις που της έχουν γίνει κατά καιρούς, αλλά τις έχει απορρίψει. Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε και για το βιβλίο της Σεμίνας Διγενή, κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκαν τη Δευτέρα (06.04.2026).

«Στο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή υπάρχουν πράγματα που έχω ζήσει. Δε θα πω λεπτομέρειες. Πάντως με αγγίζει. Αγγίζει κάποιες χορδές της ζωής μου», είπε αρχικά.

«Δε νομίζω ότι θα έγραφα βιβλίο για τη ζωή μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση», παραδέχτηκε ακόμα η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Όσο για μία πιθανή τηλεοπτική της επιστροφή η Κατιάνα Μπαλανίκα, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στην τηλεόραση. Αυτό δεν εξαρτάται από ‘μένα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά δεν ήταν κάτι που ήθελα ή ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα να το φέρω εις πέρας».