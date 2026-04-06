Lifestyle

Κατιάνα Μπαλανίκα: Δε θα έγραφα βιβλίο για τη ζωή μου

«Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά δεν ήταν κάτι που ήθελα», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Κατιάνα Μπαλανίκα
H Κατιάνα Μπαλανίκα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου της Σεμίνας Διγενή, με τίτλο «Καθ’ οδόν – 15 μονόλογοι στην αίθουσα» και αποκάλυψε ότι η ίδια δε θα μπορούσε να κάνει τη ζωή της βιβλίο. 

Η γνωστή ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια δε βρίσκεται σε κάποια τηλεοπτική σειρά αναφέρθηκε και στις προτάσεις που της έχουν γίνει κατά καιρούς, αλλά τις έχει απορρίψει. Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε και για το βιβλίο της Σεμίνας Διγενή, κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκαν τη Δευτέρα (06.04.2026). 

«Στο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή υπάρχουν πράγματα που έχω ζήσει. Δε θα πω λεπτομέρειες. Πάντως με αγγίζει. Αγγίζει κάποιες χορδές της ζωής μου», είπε αρχικά. 

«Δε νομίζω ότι θα έγραφα βιβλίο για τη ζωή μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση», παραδέχτηκε ακόμα η Κατιάνα Μπαλανίκα. 

Όσο για μία πιθανή τηλεοπτική της επιστροφή η Κατιάνα Μπαλανίκα, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στην τηλεόραση. Αυτό δεν εξαρτάται από ‘μένα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά δεν ήταν κάτι που ήθελα ή ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα να το φέρω εις πέρας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
189
150
114
84
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Τάκης Ζαχαράτος: «Το βιβλίο μου είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα bullying»
«Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και είναι κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, γιατί το έβλεπα σε όλη μου τη ζωή να συμβαίνει», είπε ακόμα
Τάκης Ζαχαράτος
Newsit logo
Newsit logo