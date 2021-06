Τρίτωσε το καλό για την Κέιτ Γουίνσλετ! Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξομολογείται ότι ο 3ος της σύζυγος είναι ο τέλειος σύντροφος.

Η Κέιτ Γουίνσλετ μιλά στους «New York Times» και εξυμνεί τον Έντουαρντ Αμπέλ Σμιθ. Τον χαρακτήρισε «άνθρωπο με μεγάλη δύναμη, ερωτικό και μπαμπά στο σπίτι».

Συναντήθηκαν τον Αύγουστο του 2011, όταν εκείνη έσωσε τη μητέρα του, Ιβ, από το φλεγόμενη κατοικία της. Παντρεύτηκαν το 2012 σε μία σεμνή τελετή στην Νέα Υόρκη, με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο να έχει αναλάβει να την παραδώσει στο γαμπρό. Έχουν ένα γιο, τον Μπέαρ Μπέιζ Γουίνσλετ.

«Μας φροντίζει, ειδικά εμένα» είπε η ηθοποιός. «Όταν τον ρώτησα, “τι θα μπορούσες να κάνεις για μένα;”, “Οτιδήποτε”, μου απάντησε». Και πρόσθεσε: «Είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος ζωής! Είμαι τόσo, τόσο τυχερή. Για έναν άνδρα που είναι δυσλεκτικός, όπως είναι, είναι υπέροχο να κάνουμε πρόβα στα λόγια. Είναι τόσο δύσκολο για αυτόν να διαβάζει δυνατά, αλλά το κάνει.»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο Άμπελ Σμιθ «δεν το είχε φανταστεί ότι θα γνώριζε και θα παντρευόταν μια διάσημη αλλά το χειρίζεται σωστά. Και για κάποιον που το όνομά του είναι “Ροκεντρόλ (Rocknroll)”, εστιάζει πολύ στην ηρεμία».

«Είναι χορτοφάγος, κάνει γιόγκα, και κολυμπά σε κρύο νερό», είπε στους New York Times .

