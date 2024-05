Κέιτι Πέρι: Η AI εμφάνιση στο Met Gala που «ξεγέλασε» ακόμη και την μητέρα της

«Δεν ήξερα ότι πήγες στο Met Gala!», έγραψε σε μήνυμα η μητέρα της Κέιτι Πέρι.

Το AI έχει τεράστια απήχηση στο να δημιουργεί εικόνες που δεν έγιναν ποτέ, οι οποίες όμως φαίνονται τρομακτικά αληθινές. Πολλοί είναι εκείνοι που «ξεγελιούνται» και πιστεύουν κάποιες από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν συνέβησαν ποτέ. Τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση της μητέρας της Κέιτι Πέρι που πίστεψε πως η κόρη της συμμετείχε στο χτεσινό (06.05.2024) Met Gala, λόγω μίας AI εικόνας της που κυκλοφόρησε.

Τόσο η Katy Perry όσο και η Rihanna, έχουν αφήσει το στίγμα του στην ετήσια εκδήλωση του Met Gala, έχοντας κάποιες από τις καλύτερες εμφανίσεις. Φέτος οι δύο τραγουδίστριες απουσίαζαν από την βραδιά που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, όμως οι φαν τους φρόντισαν να «φτιάξουν» δύο πιθανές εμφανίσεις που θα είχαν.

Οι εικόνες μέσω AI φαίνονται τόσο αληθινές που ήταν σαν να εμφανίστηκαν όντως στο event οι 2 τους. Με φορέματα εντός θέματος «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion», με εντυπωσιακά χρώματα και λουλουδάτες λεπτομέρειες, εικονίζονται οι 2 σταρ. Στην πραγματικότητα τα φορέματα αυτά δεν υπάρχουν και οι εμφανίσεις δεν έγιναν ποτέ.

«Μαμά το AI σε ξεγέλασε. Πρόσεχε!», απάντησε η Katy Perry στην μητέρα της, η οποία πείστηκε πως η τραγουδίστρια πήγε στο Met και μάλιστα της έκανε και κοπλιμέντα.

Katy Perry reveals her mom fell for an AI photo of her at the #MetGala. pic.twitter.com/ZVdCVmJbTw