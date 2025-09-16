Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Το ειδύλλιο ανθίζει, αλλά κάνουν τα πάντα για να είναι διακριτικοί

Εκείνη είναι διάσημη τραγουδίστρια, εκείνος ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά. Σχεδόν δύο μήνες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε πολυτελές εστιατόριο στο Μόντρεαλ του Καναδα (28.07.2025) η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως πασχίζουν να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους.

Οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί σε ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ, ενώ στη συνέχεια ο Καναδός πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό παρακολούθησε τη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο πλαίσιο της περιοδείας της στον Καναδά. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις φήμες για ρομαντική σχέση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το US Weekly, η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έχουν αποφασίσει να είναι πιο διακριτικοί για την προσωπική τους ζωή και να μειώσουν τις δημόσιες εμφανίσεις.

«Η Κέιτι είναι εξαιρετικά απασχολημένη με την περιοδεία της “Lifetimes Tour”, όμως και οι δύο δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον», αναφέρει άτομο από το στενό τους περιβάλλον. Όπως φαίνεται, το ζευγάρι σχεδιάζει να ξαναβρεθεί σε λίγες εβδομάδες, όταν η Πέρι ολοκληρώσει την περιοδεία της στη Βραζιλία και πάρει μία ανάσα πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της στις 4 Οκτωβρίου».

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau … as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ
July 29, 2025

Προηγουμένως, μια καναδική πηγή είχε πει στο «People» ότι οι δυο τους μοιράζονται μια έλξη. Η πηγή συνέχισε: «Ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό».

Ωστόσο, οι «προσωπικές ευθύνες του ζευγαριού θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη σχέση να προχωρήσει πιο αργά από ότι θα έπρεπε». Παρ’ όλα αυτά, «υπάρχουν τρόποι να βλέπουν ο ένας τον άλλον και να εκπληρώνουν παράλληλα τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις».

Η Κέιτι Πέρι μετά τον χωρισμό από τον Όρλαντο Μπλουμ, φαίνεται να είναι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες, χωρίς όμως να βιάζεται να προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό. Διατηρούν καλές σχέσεις και συνεχίζουν να συνεργάζονται για την ανατροφή της 5χρονης κόρης τους, Ντέιζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό δεν είναι ακόμα «σοβαρή» ενώ η ίδια παραμένει επικεντρωμένη στα επαγγελματικά της.

Από την άλλη, ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2023 τον χωρισμό του από τη Σοφί Γκρεγκουάρ, ύστερα από 18 χρόνια γάμου και τρία παιδιά, γεγονός που δημιούργησε πολλή συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή.