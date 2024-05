Κερτ Κομπέιν: Εντυπωσιακό γκράφιτι του τραγουδιστή των Nirvana στο Μάντσεστερ για καλό σκοπό

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τον θάνατο του τραγουδιστή των Nirvana Κερτ Κομπέιν και φτιάχτηκε στο Μάντσεστερ ένα εντυπωσιακό γκράφιτι.

Η εικόνα του τραγουδιστή των Nirvana Κερτ Κομπέιν έχει ζωγραφιστεί σε γκράφιτι σε έναν τοίχο κτιρίου στο Μάντσεστερ για καλό σκοπό. Στόχος είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία να επικοινωνήσουν και να ζητήσουν βοήθεια.

Οι Nirvana έδωσαν δύο συναυλίες στην πόλη, όχι μακριά από την τοποθεσία του γκράφιτι, που κοσμεί τον τοίχο του συναυλιακού χώρου «The Bread Shed».

Πρόκειται για έναν γκράφιτι το οποίο ζωγραφίστηκε σε διάστημα πέντε ημερών από τον καλλιτέχνη Akse P19.

Η τοιχογραφία έχει παραγγελθεί από την Headstock, μια κοινωνική επιχείρηση που προωθεί τη μουσική για την ψυχική υγεία. Ο ιδρυτής της Άθιρ Αλ – Σαλίμ ανέφερε μιλώντας στο BBC ότι είναι μια πολύ συγκλονιστική εικόνα και ότι είναι σημαντικό που δημιουργήθηκε σε έναν μουσικό χώρο.

A mural has been unveiled in Manchester to mark the 30th anniversary of the death of Kurt Cobain. The image of the Nirvana lead singer has been painted on the side of a building off Oxford Road. It’s to support a mental health charity called Shout. https://t.co/Bie8ikyEkp pic.twitter.com/Km4YqhAjzX