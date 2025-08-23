Κιάρα Φεράνι: Σε σχέση με τον κληρονόμο της Pirelli Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα – Η πρώτη φωτογραφία τους

Η Κιάρα Φεράνι και ο Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα αποφάσισαν να μην κρατούν κρυφό τον έρωτά τους. Βρίσκονται σε σχέση και μάλιστα το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο με τον κληρονόμο της Pirelli, με τους δύο να είναι αγκαλιασμένοι στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Η Κιάρα Φεράνι και ο συγγενής του ιδρυτή της Pirelli, δεν αποκάλυψαν το σημείο που βρίσκονταν όταν τραβήχτηκε η ρομαντική φωτογραφία. Ο λογαριασμός της influencer έχει περισσότερους από 28 εκατομμύρια followers, με αποτέλεσμα η ανάρτησή της, να δώσει γρήγορα τροφή σε κοσμικές στήλες περιοδικών της Ιταλίας και όχι μόνο.

Οι φήμες για τον δεσμό τους είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν την Κιάρα Φεράνι και τον Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα να φιλιούνται. Έκτοτε, τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της influencer ήταν συνεχή, με το ζευγάρι να αποφεύγει τις δηλώσεις.

Ο Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα είναι γιος του πρώην προέδρου της Telecom Italia, Μάρκο Τρονκέτι. Η μητέρα του, Σεσίλια είναι απόγονος του ιδρυτή της Pirelli, Τζιοβάνι Μπατίστα. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική, ο Τζιοβάνι Τρονκέτι εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στο Οικονομικό τμήμα και εργάζεται ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος βιωσιμότητας από τα τέλη του 2023.

Συγκεκριμένα, είναι Διευθυντής της Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Διευθύνων Σύμβουλος της Camfin S.p.A., της Camfin Alternative Assets S.r.l., της Longmarch Holding S.r.l. και Διευθυντής του Ιδρύματος Silvio Tronchetti Provera. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Assolombarda και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ογκολογίας.

Ο ίδιος προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, ενώ δεν έχει απασχολήσει τα media. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, χώρισε με τη σύζυγό του Νικόλ Μιουλχάουζεν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί επτά έτη και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

«Δεν είπα τίποτα ακόμη και όταν με παράτησε εν μία νυκτί στην πρώτη δύσκολη περίοδο τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλευα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι τον πέταξα έξω από το σπίτι, αλλά ποτέ δεν ειπώθηκε ότι τον πέταξα έξω από το σπίτι επειδή ανακάλυψα μια προδοσία εκείνες ακριβώς τις ημέρες (μία από τις πολλές προδοσίες προφανώς) και ποτέ δεν ειπώθηκε ότι δεν δίστασε να με αφήσει, βλέποντας τη ‘ζημιά της εικόνας μου» είχε πει η Κιάρα Φεράνι για τον πρώην σύζυγό της.