Lifestyle

Κινέζος τραγουδάει το «Παραμυθιάζομαι» του Παντελή Παντελίδη και γίνεται viral στο TikTok

Ο νεαρός Κινέζος ακολουθεί τον ρυθμό και ερμηνεύει τους στίχους του τραγουδιού
Ο νεαρός Κινέζος που ζει στην Πάφο της Κύπρου δημοσιοποίησε το βίντεο στο TikTok και πολύ γρήγορα άρχισε να δέχεται μηνύματα για την προσπάθειά του. Τραγούδησε το «Παραμυθιάζομαι» που είχε ερμηνεύσει ο Παντελής Παντελίδης, την εποχή που είχε καταφέρει να «επιβληθεί» στην εγχώρια δισκογραφία. Λίγα χρόνια πριν το πρόωρο και άδικο τέλος της ζωής του. 

Ο Κινέζος που ονομάζεται Dominik, κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια. Τα ελληνικά άλλωστε δεν είναι εύκολη γλώσσα. Ο ίδιος ακολουθεί τον ρυθμό και τα πηγαίνει εξαιρετικά με τους στίχους. Ο Παντελής Παντελίδης είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι το 2012.

«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;» σημείωσε ο Κινέζος στην λεζάντα της δημοσίευσής του, εκφράζοντας μία σκέψη του σχετικά με την επιλογή να τραγουδήσει ένα ελληνικό κομμάτι.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε υπάρχουν και υπότιτλοι στα αγγλικά. Ο Ντομινίκ κρατάει το κινητό τηλέφωνο στα χέρια και ερμηνεύει, πιθανότατα μέσα στο σπίτι του. 

Για την ιστορία το τραγούδι «Παραμυθιάζομαι» είχε κυκλοφορήσει το 2012 μέσα από τον δίσκο «Αλκοολικές οι νύχτες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
255
129
126
97
Newsit logo
Newsit logo