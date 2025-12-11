Συμβαίνει τώρα:
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο λάτιν χορός της ηθοποιού που έκανε θραύση στα social media

Εντυπωσίασε η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων
Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου / NDP PHOTO

Η Κλέλια Ανδριολάτου λατρεύει τη μουσική και ο χορός σε ρυθμούς λάτιν που δημοσιοποίησε η ίδια στο Instagram, δείχνει τις ικανότητές της. Η ηθοποιός που διανύει μια πολύ καλή περίοδο τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά της, ανέβασε ένα βίντεο 45 δευτερόλεπτων από τις πρόβες που έκανε.

Ο χορός της ηθοποιού καταγράφεται και η ίδια δείχνει να το απολαμβάνει. Η Κλέλια Ανδριολάτου που έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς «Maestro», φροντίζει όταν βρίσκει χρόνο να αποφορτίζεται και να χαλαρώνει. 

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει για τη σημασία της ισορροπίας στη ζωή και για το πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνει κανείς χρόνο στον εαυτό του. Ο χορός, όπως φαίνεται, είναι ένας τρόπος για εκείνη να εκφράζεται και να διοχετεύει την ενέργειά της.

Με το ταλέντο, τη φυσική της γοητεία και τη θετική της διάθεση, η Κλέλια Ανδριολάτου αποδεικνύει πως ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή και πως ο χορός παραμένει μια από τις πιο όμορφες συνήθειές της.

Προ ημερών η Κλέλια Ανδριολάτου είχε μιλήσει για τα σχόλια που έκαναν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ για εκείνη. Είπε πως αισθάνθηκε αμήχανα και άβολα, χωρίς όμως να θυμώσει με τους παρουσιαστές.

