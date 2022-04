Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει ότι η τετράχρονη κόρη της Κλόε Καρντάσιαν έχει το δικό της… γκαράζ για να βάζει τα παιχνίδια της. Μάλιστα, στη συλλογή των ακριβών παιχνιδιών της μικρής Τρου, περιλαμβάνεται και μία αστραφτερή ροζ μίνι Bentley που κοστίζει περίπου 2.000 δολάρια.

Το βίντεο είχε προβληθεί στο «Keeping Up With The Kardashians» και αναδημοσιεύτηκε στο TikTok, από το Good American. Το κλιπ ξεκινά με την Κλόε Καρντάσιαν να δείχνει το γκαράζ της 4χρονης κόρης της και να λέει: «Εδώ βλέπουμε μια πληθώρα αυτοκινήτων της Τρου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αφού μετακίνησε κάποια από τα αυτοκίνητα της 4χρονης κόρης της, η Κλόε Καρντάσιαν επιστρέφει στο γκαράζ και αναφωνεί: «Ω… Θεέ μου!». Στη συνέχεια μάλιστα του βίντεο φαίνονται όλα τα αυτοκίνητα της μικρής Τρου, με το καθένα να έχει… τη δική του θέση στάθμευσης.

Δείτε βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα social media και πολλοί χρήστες «ξέσπασαν» κατά της Κλόε Καρντάσιαν. «Ξέρω ότι έχουν τα χρήματα, αλλά γιατί τόσα πολλά αυτοκίνητα, αυτό είναι τρελό», έγραψε κάποιος. «Εγώ δεν αντέχω οικονομικά να πάρω ούτε ένα τέτοιο στο παιδί μου», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Τα προβλήματα των πλουσίων» σημειώνει κάποιος, ενώ ένας άλλος αναρωτιέται αν η 4χρονη κόρη της Κλόε Καρντάσιαν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα αυτοκίνητα. «Μα, αυτό είναι εντελώς σπατάλη. Οι πλούσιοι καταναλώνουν τόσα πολλά, που είναι τρελό. Όλα αυτά για 1 παιδί που θα μεγαλώσει και αυτά στο 100% δεν πρόκειται να τα ξαναχρησιμοποιήσει» γράφει κάποιος άλλος.