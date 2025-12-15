Κόνι Μεταξά: «Είχα την ταμπέλα της ατάλαντης – Μου πήρε πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να καταλάβω ότι δεν είναι αλήθεια»

Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube όπου και μίλησε για την επιβεβαίωσή που πήρε από το εξωτερικό για το ταλέντο της, τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, ενώ αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο του έρωτα.

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, στο πανεπιστήμιο, και δεν ήξερε κανείς ποια είμαι και ήμουν η καλύτερή και έπαιρνα τα “Μπράβο”, εκεί πήρα για πρώτη φορά την επιβεβαίωση. Έλεγα, “τώρα δεν έχει κανένας να κερδίσει κάτι από εμένα και δεν έχουν ιδέα ποια είμαι, και απλά βλέπουν το ταλέντο και το χειροκροτούν”. Δηλαδή, αν δεν είχα πάει εκεί τώρα μπορεί να είχα αυτοκτονήσει. Θα πίστευα δηλαδή αυτά που μου γράφανε. Αυτό μου έφερε ισορροπία για την πραγματικότητα, γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο κακοπροέραιτοι. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ τα ονόματα των γονιών μου», είπε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε στο πώς την αντιμετώπιζαν στην Ελλάδα σχετικά με την καριέρα της στο τραγούδι: «Είχα την ταμπέλα της ατάλαντης. Αυτή τη ταμπέλα αρέσει να τη βάζουν σε ένα παιδί φτασμένων γονιών. Κι εγώ, οτιδήποτε και να κάνω σε σύγκριση με έναν άλλο καλλιτέχνη που μπορεί να κάνει το ένα, εγώ πρέπει να κάνω το δέκα για να αποδείξω ότι είμαι αρκετά καλή σε αυτό που κάνω. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να καταλάβω ότι δεν είναι αλήθεια».

Για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί, η Κόνι Μεταξά απάντησε: «Εξαρτάται τη μέρα, πάντα με πληγώνουν. Δεν κάνω κάτι γι’ αυτό, δεν επέλεξα να είναι αυτοί οι γονείς μου αλλά επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά γνωρίζοντας ότι θα δεχτώ όλο αυτό. Ή έχω γερό στομάχι ή είμαι τρελή».

Για την προσωπική της ζωή και τον έρωτα, η Κόνι Μεταξά εξομολογήθηκε: «Εννοείται ότι πιστεύω στον έρωτα. Πιστεύω στον έρωτα και μπορώ να μην πιστεύω σε τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά ερωτεύομαι και με άλλα πράγματα από ανθρώπους. Είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου, με τους φίλους μου, με τον σκύλο μου, με τα ταξίδια. Το ίδιο συναίσθημα που έχω όταν ερωτεύομαι έναν άνθρωπο, το έχω για τη ζωή. Όταν μου αρέσει κάτι και περνάω καλά -επειδή ζω στο 100%- νιώθω ότι είμαι ερωτευμένη με τα πάντα.

Είμαι full drama queen στον έρωτα, το δίνω όλο. Ήμουν πιο πολύ όταν ήμουν μικρή αλλά τα έχω κάνει αυτά. Κινητά δεν ψάχνω. Δεν κάνουμε όλοι πράγματα στο κινητό μας που δεν θα θέλαμε να δει το ζευγάρι μας; Δεν μιλάω για το κέρατο και την απιστία, ούτε για το flirting. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα κρατάμε προσωπικά, ειδικά όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά».