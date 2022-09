Μια συνεργασία-έκπληξη του 50 Cent και του Κωνσταντίνου Αργυρού αναμένεται να δώσει στους θαυμαστές τους μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 29 Οκτωβρίου, στην… αυλαία του συναυλιακού καλοκαιριού της Ελλάδας.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε στο Instagram την αφίσα της συναυλίας μαζί με τον 50 Cent και προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, αφού αποτελεί ήδη ένα μοναδικό show που βλέπουμε πολύ σπάνια στην Ελλάδα.

Όμως, δεν θα είναι μόνο ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του μαζί με έναν από τους μεγαλύτερους ράπερ παγκοσμίως, καθώς στη συγκεκριμένη συναυλία θα γίνει «παρέλαση αστέρων». Μαζί τους η Josephine, ο FY και οι Kings, ενώ στη συναυλία θα συμμετάσχουν και οι Light και Rack.

«This is ΑΘΗΝΑ ΜΟΥ concert at 29/10 with my friend @50cent. ΜΑΖΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ» γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram ο Κωνσταντίνος Αργυρός.