Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους: Βίντεο από το εκκλησάκι στην Μύκονο

Στη Μύκονο ταξίδεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η εκλεκτή της καρδιάς του, η 26χρονη Αλεξάνδρα Νίκα, για την βάφτιση του γιου τους.

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, επέλεξε το νησί των ανέμων για την ξεχωριστή τελετή ονοματοδοσίας του πρώτου τους παιδιού. Τη Δευτέρα (01.09.2025) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης.

Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η 26χρονη σύζυγός του πραγματοποίησαν την τελετή στο Αγράρι της Μυκόνου σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Μετά τη βάφτιση, ακολούθησε πάρτι στην οικία της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.

Υπενθυμίζεται, ότι το παιδί έλαβε το όνομά του από τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή, τον κύριο Βασίλη Αργυρό.

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV εξασφάλισε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο, αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτι της βάφτισης.

«Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.