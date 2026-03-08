Κωνσταντίνος Αργυρός: Βίντεο και φωτογραφίες από τη συναρπαστική συναυλία του στο στάδιο του Michael Jordan

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε ακόμα μία μεγάλη συναυλία στις ΗΠΑ, στο United Center του Σικάγο, το «σπίτι» των Chicago Bulls όπου ο θρυλικός Michael Jordan δημιούργησε μερικές από τις πιο μεγάλες στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η συναυλία έγινε sold out, καθώς χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στο εμβληματικό στάδιο για να ζήσουν μία συναρπαστική live εμπειρία με «άρωμα» Ελλάδας και να απολαύσουνε τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ταυτόχρονα, η συναυλία αποτέλεσε μια παγκόσμια συνάντηση του ελληνισμού, μια βραδιά όπου η ελληνική μουσική, το συναίσθημα, το πάθος και η ενέργεια της ελληνικής κουλτούρας «μάγεψαν» ένα από τα πιο iconic στάδια του πλανήτη.

Με τον δικό του τρόπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να ενώνει τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται, σε μια ελληνική εμπειρία που ταξιδεύει ανά τον κόσμο. Οι συναυλίες του στο εξωτερικό μετατρέπονται σε γιορτές ελληνισμού, όπου η ομογένεια νιώθει υπερηφάνεια βλέποντας την ελληνική μουσική να ανεβαίνει σε σκηνές που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν απρόσιτες για έναν Έλληνα καλλιτέχνη.

Οι διαδοχικές sold out συναυλίες στο εξωτερικό αποτελούν ακόμα μία πτυχή της διεθνούς παρουσίας του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πριν από λίγους μήνες έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που υπέγραψε παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music.

Παράλληλα, δημιούργησε σε συνεργασία με την Panik Records το δισκογραφικό label Pedagon που έχει ως στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο.