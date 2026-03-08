Κωνσταντίνος Καζάκος: Όταν είχα πρωτακούσει ότι θα ξαναπαντρευτεί ο πατέρας μου δεν το είχα πάρει καλά

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος παραχώρησε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε «από καρδιάς», αναφερόμενος τόσο στους γονείς του, Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη όσο και στην κόρη του, Τζένη Καζάκου.

Το πρωί της Κυριακής (08.03.2026) προβλήθηκαν τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Καζάκος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι όταν άκουσε για πρώτη φορά την απόφαση του Κώστα Καζάκου να προχωρήσει τη ζωή του μετά τον θάνατο της Τζένης Καρέζη τον είχε ενοχλήσει..

«Όταν έπαιζα με τον πατέρα μου ήταν το καλύτερο και για μένα και για αυτόν. Το ευχαριστιόμασταν πάρα πολύ. Είναι και μεγάλη μου επιθυμία να παίξω και με την κόρη μου, όταν θα τύχει κάτι. Και αυτά που λένε ότι είναι οικογενειοκρατία στο θέατρο και αυτά, είναι βλακείες. Είναι γελοιότητες, διότι άμα το σκεφτείς, από την αρχαιότητα, από την αρχή του θεάτρου, οι θίασοι ήταν οικογενειακοί. Γενικά το τι θα πει ο κόσμος, εγώ το γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια από μικρός. Με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άνθρωποι που εκτιμώ. Όχι τι θα πει γενικά το κουτσομπολιό», είπε αρχικά.

Παράλληλα ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι όταν έμαθε ότι ο Κώστας Καζάκος θα παντρευτεί ξανά μετά τον θάνατο της μητέρας του είχε ενοχληθεί, ωστόσο αποδέχτηκε την επιλογή του.

«Όταν το ‘χα πρωτακούσει ότι θα ξαναπαντρευτεί ο πατέρας μου δεν το είχα πάρει καλά. Αλλά μετά, καταλαβαίνεις, είναι λίγο κοινή λογική. Ναι, ήτανε παντρεμένος με ένα θρύλο. Ωραία. Έφυγε ο θρύλος. Ok. Τι θα γίνει τώρα; Θα πάει μοναχός στο Άγιο Όρος ο άνθρωπος; Ο πατέρας μου πάντα του άρεσε η οικογένεια, ήτανε ο πάτερ φαμίλιας. Ήθελε να ‘χει πολλά παιδιά, οπότε α έκανε και το ευχαριστήθηκε και πέρναγε πολύ ωραία», εξομολογήθηκε.

«Βλέπω μία πιο ωραία γυναίκα από τη μητέρα μου, την κόρη μου», δήλωσε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Καζάκος σε σχετική ερώτηση.

Τέλος αναφέρθηκε στο ταλέντο της κόρης του, Τζένης Καζάκου.

«Την Τζένη εγώ δεν την είχα δει. Δεν είχα ιδέα το τι κάνει. Και μετά άρχισα να τη βλέπω που δουλεύει και στο θέατρο που έκανε την “Οφηλία” και μου ‘φυγε τεράστιο βάρος. Βγήκα απ’ τη γενική δοκιμή μετά τρία μέτρα ψηλός. Τέλεια. Και τώρα πια δεν έχω κανένα, δηλαδή κανένα άγχος για την Τζένη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή, το ‘χει, έχει και μυαλό και θα πάει πολύ καλά», είπε για την κόρη του και το ταλέντο που έχει στην τέχνη της υποκριτικής.