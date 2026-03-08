Κώστας Αποστολάκης: Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι όταν ήρθε ο Χριστός μέσα στο σπίτι μου

Ο Κώστας Αποστολάκης έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη βαθιά πίστη του στον Χριστό και τα θεία.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Κυριακή (08.03.2026). Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Αποστολάκης αποκάλυψε πώς το μεγαλύτερο θαύμα που έχει ζήσει στη ζωή του ήταν όταν πήγε ο Χριστός στο σπίτι του, όταν τον κάλεσε.

«Εγώ πιστεύω ότι όταν πεθαίνουμε, εκεί ξεκινάνε όλα. Είμαστε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς. Και βάζουμε τον διαβολάκο ότι είναι “θέμα υγιεινής”.

Εμένα ο Χριστός με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα, σε ένα μεταβατικό στάδιο που είχε κουραστεί η ψυχή μου, που μάλλον εγώ τον κάλεσα. Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω δημόσια τον σταυρό μου και να με κοιτάνε περίεργα.

Όπως επίσης και με τη μεταστροφή μου, πολλοί με ρώτησαν που έχω μπλέξει και τι έχω πάθει. Κι εγώ στη θέση τους το ίδιο θα ρώταγα. Πώς να καταλάβει ο άλλος τι σου συνέβη; Αυτά είναι ανεξήγητα, και ευτυχώς είναι ανεξήγητα γιατί θα μπορούσε να τα πάρει ο άλλος και να τα κάνει πατσαβούρι στο χέρι του.

Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι όταν ήρθε ο Χριστός μέσα στο σπίτι μου όταν τον κάλεσα. Ήρθε σε εμένα όταν τον κάλεσα. Ήρθε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά από 20 λεπτά κλάμα», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Κώστας Αποστολάκης μίλησε για την καριέρα του και παραδέχτηκε ότι έχει και πράγματα τα οποία για εκείνον δεν ήταν ποιοτικά.

«Δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που έκαναν καριέρα με τα πολλά “όχι”. Αλλά, δεν είμαι και από αυτούς που είχα τα περισσότερα “ναι”. Εμένα μου άρεσε να περνάω ωραία. Έχω κάνει πολλά μη ποιοτικά πράγματα. Μη ποιοτικά για μένα», ανέφερε.

«Έναν καλλιτέχνη μπορεί να μην τον αποδέχονται, αλλά αυτός να γεμίζει τα θέατρα. Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που ό,τι είναι για πολύ γέλιο, αποκλείεται να έχει ποιότητα. Για να έχει κάτι ποιότητα πρέπει ή να κλαίω, ή να πέσω στην κατάθλιψη, ή να πάω στον ψυχολόγο», πρόσθεσε ο Κώστας Αποστολάκης.