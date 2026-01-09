Συμβαίνει τώρα:
Κώστας Τερζάκης: Ο Χρήστος Πολίτης είχε προβλήματα υγείας που τον οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση

«Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός Κώστας Τερζάκης
Κώστας Τερζάκης
Κώστας Τερζάκης / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ένας επαναστάτης» είπε αρχικά ο Κώστας Τερζάκης για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Για τη μακρόχρονη προσωπική σχέση με τον Χρήστο Πολίτη και για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ο αείμνηστος συνάδελφος του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τερζάκης στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026).

«Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη τιμή να είμαστε φίλοι. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει ένας καλλιτέχνης, είναι πιο πολύ η προσωπικότητα.

Η συγκεκριμένη προσωπικότητα, για μένα, ήταν και είναι γιατί οι αξίες δεν πεθαίνουν» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ένας επαναστάτης. Αν η σύγχρονη επανάσταση είναι να αγαπάμε και να παραμένουμε άνθρωποι, αυτός πορεύτηκε όλη του τη ζωή σύμφωνα με τις αξίες και την αισθητική και τη δική του λογική, με όποιο κόστος. Πορεύτηκε μόνο με αγάπη και με προσφορά ανιδιοτελή», πρόσθεσε.

«Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά. Είχε κάποια προβλήματα σοβαρά υγείας τα οποία τον είχαν οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη, πρακτική πια, απομόνωση. Ταλαιπωρήθηκε, κυρίως τον τελευταίο χρόνο» συμπλήρωσε, επίσης, Κώστας Τερζάκης.

