Κωστής Μαραβέγιας: Η Τόνια Σωτηροπούλου είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του – Δίπλα του και στην «Ταράτσα του Φοίβου»

Ο Κωστής Μαραβέγιας ήταν ένας από τους καλεσμένους του Φοίβου Δεληβοριά την Τετάρτη (06.08.2025) στην «Ταράτσα του Φοίβου» που ανεβαίνει κάθε Τετάρτη στο θέατρο Άλσος και Τόνια Σωτηροπούλου, που θαυμάζει απεριόριστα τον σύζυγό της, δε θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του.

Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα low profile της ελληνικής showbiz που στις 11 Οκτωβρίου 2021 επισφράγισαν τον έρωτά τους με έναν ρομαντικό γάμο στην Ύδρα. Η Τόνια Σωτηροπούλου ήταν, λοιπόν, για άλλη μία φορά δίπλα στον Κωστή Μαραβέγια και φωτογραφήθηκε χαμογελαστή δίπλα του.

Η γνωστή ηθοποιός ντυμένη casual, με ένα λευκό T – shirt και ένα μαύρο παντελόνι απόλαυσε το πρόγραμμα, έχοντας δίπλα της τους καλούς της φίλους, Zoe Pre και Δημήτρη Μοθωναίο.

Μάλιστα, όταν ο γνωστός ερμηνευτής και τραγουδοποιός τελείωσε την εμφάνισή του βρέθηκε κι εκείνος δίπλα τους και πόζαρε χαμογελαστός στο πλευρό της όμορφης συζύγου του.

Σημειώνεται ότι σε αυτή τη συναυλία του Φοίβου Δεληβορία τραγούδησε εκτός από τον Κωστή Μαραβέγια και η Ρένα Μόρφη.