Ο Κουίνσι Τζόουνς σε συνέντευξή του στο THR μίλησε για τις εμπειρίες του στο Χόλιγουντ για τον ρατσισμό και πολλά άλλα. Ο θρυλικός μουσικός και δισκογραφικός παραγωγός αναφέρθηκε και στο κίνημα Black Lives Matter.

Όπως λέει ο Κουίνσι Τζόουνς «δεν αξιοποιούσαν μαύρους συνθέτες σε ταινίες. Χρησιμοποιούσαν μόνο τρισύλλαβα ονόματα της Ανατολικής Ευρώπης, Μπρόνισλαβ Κάπερ, Ντιμίτρι Τιόμκιν. Ήταν πολύ, πολύ ρατσιστικό» ανέφερε. «Θυμάμαι ότι ήμουν στην Universal περπατούσα στην αίθουσα και κάποιοι έλεγαν: Έρχεται ένας «shvartze» στα γίντις και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν τη λέξη N…».

Μιλώντας για τις διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ πέρυσι και το κίνημα Black Lives Matter ο Τζόουνς είπε: «Έρχεται εδώ και πολύ καιρό. Οι άνθρωποι γυρνούν το κεφάλι τους στην άλλη πλευρά, αλλά είναι το ίδιο για μένα – μισογυνισμός, ρατσισμός. Πρέπει να διδαχθείς πώς να μισείς κάποιον. Δεν έρχεται φυσικά, δεν νομίζω. Δεν το πιστεύω, εκτός αν έχεις εκπαιδευτεί. Νομίζω ότι είναι τόσο κακή συνήθεια. Αυτοί οι ρατσιστές, ω Θεέ μου».

Κουίνσι Τζόουνς: Δεν με ενδιαφέρει να ταξιδέψει στο διάστημα ακόμα και δωρεάν

Ο Κουίνσι Τζόουνς αποκάλυψε ακόμη ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του, επειδή έχει κουραστεί να βλέπει στο διαδίκτυο αναλήθειες και παραλείψεις στις πληροφορίες που τον αφορούν.

O μουσικός υπενθύμισε ότι το τραγούδι του «Fly Me to the Moon» που έγραψε για τους Φρανκ Σινάτρα και Κάουντ Μπάσι ήταν το πρώτο που παίχτηκε στη Σελήνη, τόνισε ωστόσο ότι δεν ενδιαφέρεται να ταξιδέψει διάστημα.

«Οι Ρίτσαρντ Μπράνσον και Πολ Άλεν και Ίλον Μασκ προσπαθούν να με πείσουν να πάω μαζί τους. Μου λένε: Το κόστος είναι 250.000 δολάρια. Θα έρθεις δωρεάν. Δεν πάω εκεί», τόνισε.

Με τη συνέντευξη με τον Κουίνσι Τζόουνς ξεκινά η σειρά «THR Icons», η οποία δίνει έμφαση στους θρύλους του Χόλιγουντ. «Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε τον αντίκτυπο που είχε ο Κουίνσι Τζόουνς, όχι μόνο στη μουσική και στο Χόλιγουντ, αλλά και στην ποπ κουλτούρα», δήλωσε η Nekesa Mumbi Moody, διευθύντρια του The Hollywood Reporter, σε δελτίο Τύπου ανακοινώνοντας τη σειρά.

«Δημιούργησε μουσική που αποτελεί μέρος του soundtrack πολλών γενεών, κατέρριψε τα φυλετικά εμπόδια και έθεσε ένα σχέδιο για να ακολουθήσουν άλλοι».

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ