Κρις Ραντάνοφ: «Δούλευα για κάποιον στη Βουλγαρία αλλά τώρα αποφεύγω να το αναφέρω, ήταν λύση επιβίωσης»

«Ονειρευόμουν από τη Βουλγαρία να γίνω ηθοποιός αλλά δεν μπορούσα να πληρώσω για να πάω στη Σόφια να το σπουδάσω», είπε μεταξύ άλλων ο Κρις Ραντάνοφ.

Καλεσμένος στο «Στούντιο 4» ήταν νωρίτερα σήμερα (16.09.2025) ο Κρις Ραντάνοφ. Τον γνωστό ηθοποιό υποδέχθηκαν οι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, συζητώντας μαζί του για τον ερχομό του από τη Βουλγαρία, τον δρόμο του προς την υποκριτική και τη συμμετοχή του στη νέα σειρά της ΕΡΤ1, «Το Παιδί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μητέρα μου είχε περάσει δύσκολα, όταν ήρθε στην Ελλάδα, περίπου το ’93-’94. Εγώ ήμουν έφηβος τότε. Καμιά φορά λέμε: Γιατί έρχονται οι μετανάστες; Δεν έρχονται γιατί περνάνε ωραία εκεί που είναι και δεν μπορείς να βάζεις όρια στα όνειρα», περιέγραψε αρχικά ο Κρις Ραντάνοφ.

«Εγώ ήρθα στην Ελλάδα 27 χρονών, δεν ήταν τόσο στρωμένη η ζωή τότε αλλά ήμουν πιο ήρεμος μέσα μου, γιατί δεν μου άρεσε η ζωή στη Βουλγαρία.

Δούλευα για κάποιον αλλά τώρα αποφεύγω να το αναφέρω, δεν με κάλυπτε. Εκείνη την εποχή ήταν μια λύση για να επιβιώσεις, το να είσαι δίπλα σε κάποιους ανθρώπους για να έχεις χρήματα», τόνισε ο ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ονειρευόμουν από τη Βουλγαρία να γίνω ηθοποιός αλλά δεν μπορούσα να πληρώσω για να πάω στη Σόφια να το σπουδάσω. Υπήρχε και η πεποίθηση ότι η υποκριτική δεν είναι σοβαρή δουλειά, υπήρχε και μεγάλος ανταγωνισμός με όσους το είχαν σπουδάσει. Δεν βίωσα ρατσισμό, όταν ήρθα εδώ», αποκάλυψε ο Κρις Ραντάνοφ αμέσως μετά.

«Πηγαίνω στο γυμναστήριο επτά φορές την εβδομάδα, ήμουν παλαιστής από 13 ετών στη Βουλγαρία. […] Ένα σοβαρό ατύχημα που είχα στο εργοστάσιο γαλακτοκομικών που δούλευα με ανάγκασε να έρθω στην Ελλάδα. […] Δεν ξέρω αν θα γύριζα ποτέ πίσω», είπε καταλήγοντας.