Με λίγες μόλις λέξεις, ο γνωστός κωμικός ηθοποιός Κρις Ροκ στέλνει το δικό του μήνυμα για τον κορονοϊό και τον εμβολιασμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός -γνωστός περισσότερο ως stand up comedian- αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Γεια σας, μόλις έμαθα ότι έχω κορονοϊό, εμπιστευτείτε με, δεν το θέλετε αυτό. Εμβολιαστείτε».

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.