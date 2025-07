Ξανά ερωτευμένη η Τζέσικα Άλμπα: Αυτός είναι ο κατά 11 χρόνια νεότερος ηθοποιός σύντροφός της

Ο «φτερωτός θεός» χτύπησε με τα βέλη του τη διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, Jessica Alba, η οποία τον περασμένο Ιανουάριο ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον επί 17χρόνια σύζυγό της, Κας Γουόρεν.

Η 44χρονη ηθοποιός, που είναι και μητέρα τριών παιδιών, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του κατά 11 χρόνια νεότερού της, Ντάνι Ραμίρεζ. Μάλιστα, η Jessica Alba εθεάθη μαζί με τον 33χρονο αγαπημένο της την Κυριακή (13.07.2025) να επιστέφουν αεροπορικώς στο Λος Άντζελες, ύστερα από κάποια μυστική ερωτική απόδραση.

Οι φήμες λένε ότι οι δυο τους είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά έως τώρα διατηρούσαν κρυφή την σχέση τους, ενώ δεν είναι σαφές ακόμα το πώς γνωρίστηκαν και το πώς ξεκίνησε το ειδύλλιό τους. Ωστόσο, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, η Τζέσικα Άλμπα εθεάθη να «φιλάει» και να κάνει παρέα με έναν μυστηριώδη άντρα, που εικάζεται ότι ήταν ο Ντάνι Ραμίρεζ.

Παρόλα αυτά, το περιβάλλον της ηθοποιού δεν επιβεβαιώνει το ειδύλλιο, τουλάχιστον όχι ως κάτι σοβαρό στη ζωή της.

«Έχει βγει σε ραντεβού, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτό το διάστημα έχει επικεντρωθεί στον εαυτό της και τα παιδιά της. Δεν ενδιαφέρεται για σχέση αυτή τη στιγμή», αναφέρει μία πηγή σύμφωνα με τη Daily Mail.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέσικα Άλμπα από τον γάμο της με τον Κας Γουόρεν έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Όνορ, 17 ετών, και την Χέιβεν, 13 ετών, καθώς και έναν γιο, τον Χέις, που είναι 7 ετών.

Ποιος είναι ο Ντάνι Ραμίρεζ

Ο Ντάνι Ραμίρεζ, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις, είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Χοακίν Τόρες / Falcon στη σειρά της Disney+ «The Falcon and the Winter Soldier» και στην ταινία «Captain America: Brave New World».

Ο γοητευτικός ηθοποιός πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Top Gun: Maverick», ως Υπολοχαγός Μίκι Γκαρσία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων της ταινίας «Avengers: Doomsday», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Ο Ντάνι Ραμίρεζ σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Τεχνών Tisch του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική το 2016, αφού έκανε το ντεμπούτο του στις ταινίες «The Affair» και «Blindspot» την ίδια χρονιά.