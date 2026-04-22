Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: Μου έγραψε σε μήνυμα στο κινητό ότι την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος

Λάκης Γαβαλάς και Άννα Βίσση γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες, με τη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια, να έχει και συγκρούσεις. Όπως ανέφερε ο σχεδιαστής σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» και στον Γιώργο Πράσινο, ουδέποτε αμφισβήτησε το ταλέντο και την επιτυχία της ερμηνεύτριας, αλλά ορισμένα πράγματα τον έχουν ενοχλήσει.

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε πως η Άννα Βίσση βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της. Δεν παρέλειψε όμως να της ασκήσει κριτική για τις αλλαγές συνεργατών, που βρίσκονταν κοντά της για χρόνια. Είπε πως αυτό είναι δικαίωμά της, αλλά για τον ίδιο είναι προκλητικό.

Αποκάλυψε μάλιστα πως στο παρελθόν είχε λάβει μήνυμα από την Άννα Βίσση. Του έγραψε πως την εκμεταλλεύεται για να γίνει διάσημος. Αυτό το μήνυμα, δεν το ξέχασε ποτέ ο σχεδιαστής.

Τι συνέβη τελικά μεταξύ σας;

Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το “Πάρτε τα όλα” και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμη και αν είναι Dolce & Cabbana που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως. Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά.

Πώς είναι οι σχέσεις σας; Θα πας να τη δεις τον χειμώνα στο Αθηνών Αρένα;

Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μη θέλω. Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη Γη, από τη Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη.

Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή. Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, για αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή.

Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερη της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές «θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους» που είναι δικαίωμα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μια και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει.

Δείτε παρακάτω ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Λάκη Γαβαλά, στο βίντεο της εκπομπής «Happy Day» που μεταδόθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου.

