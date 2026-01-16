Λάκης Γαβαλάς: Η Άννα Βίσση μου έγραψε ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος

Μία χειμαρρώδη συνέντευξη έδωσε ο Λάκης Γαβάλας και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του ζωή και στον εγκλεισμό του στον Κορυδαλλό όσο και στην Άννα Βίσση, με την οποία είχαν μία κόντρα.

Ο γνωστός σχεδιαστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης (15.01.2026) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και ο παρουσιαστής τον ρώτησε για την κριτική που έκανε ο Λάκης Γαβαλάς στην Άννα Βίσση για τις στυλιστικές της επιλογές στην τελευταία της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

«Δεν τσακώθηκα με τη Βίσση, έκανα μία κριτική και τώρα κρατιέμαι για να μην κάνω κι άλλη, γιατί τώρα θα ήταν πολύ πιο έντονη και πολύ πιο προσωπική. Ο σχεδιαστής την ταλαιπωρούσε με αυτό που την έβαλε να φοράει», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έχεις μια Dua Lipa για να “φτιαχτώ”; Γιατί μόνο αυτή με ενδιαφέρει τώρα από τραγουδίστριες και καμία άλλη», πρόσθεσε με νόημα.

«Η Άννα είναι μια θεά, τραγουδάει υπέροχα, είναι φανταστική, τώρα πια δεν μου λείπει γιατί την ακούω παντού, παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα και καλά κάνει, γιατί είναι άξια. Εικόνα δεν θέλω να έχω, γιατί δεν θέλω να με χρησιμοποιούν για την κριτική μου που είναι πάντα άρτια. Αυτό μου το έχει κάνει η βαθιά γνώση που έχω για τα ρούχα», συνέχισε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν αμφισβήτησα ποτέ το άτομο Άννα Βίσση. Κι ο Σώτης Βολάνης μου αρέσει αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ντύσιμό του. Δεν θέλω να θεωρεί κάποιος πως τον χρησιμοποιώ, όπως μου το έγραψε και η ίδια η Άννα Βίσση, ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος… Αυτό φυσικά δεν ήταν δικό της και ξέρω ακριβώς ποιανού είναι. Εγώ την αγαπώ μέσα μου βαθιά και το ξέρει. Τώρα το επιφανειακό δεν με ενδιαφέρει», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς για την κορυφαία ερμηνεύτρια.

«Τελικά, απ’ το Μοναστηράκι, από εκεί που έφτιαχνα τις τσάντες τις σχολικές, όχι εγώ, εγώ τις αμπάλαριζα για να τις στείλω στις παραγγελίες, έτυχε να είμαι στη Saint Honoré και να σχεδιάζω για την Hermès. Και μάλιστα ιστορικές τσάντες όπως είναι η Birkin και η Kelly. Δηλαδή δίπλα στο όνομα Grace Kelly, το δικό μου όνομα. Αυτό δεν είναι για πέταμα», είπε για την καριέρα του ο Λάκης Γαβαλάς.

«Εγώ αγάπη μου γεννήθηκα στον Κορυδαλλό, μεγάλωσα στον Κορυδαλλό, ξαναπήγα, στον Κορυδαλλό έφυγα, στον Κορυδαλλό πήγα για το βιβλίο μου… Μια, ένας Κορυδαλλός πήγαινε – έλα είμαι!

Αφού τώρα, καμιά φορά, βλέπω κάποιον που μου λέει “γεια σου Λάκη, με θυμάσαι;”. Λέω “από πού;”. Λέει “απ’ τον Κορυδαλλό”. Λέω “από μέσα ή απ’ έξω;”. Γιατί ήτανε γείτονας ή ήτανε κρατούμενος; Δεν ξέρω. Και μία φορά είναι μία γυναίκα. Και μου λέει “καλέ με θυμάσαι απ’ τον Κορυδαλλό;”. Λέω “Απ’ ποιανού κόρη είσαι;”. Λέει “Όχι, ο άντρας μου ήταν φυλακή”», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

«Στη φυλακή φτάσαμε γιατί υποτίθεται είχα ένα χρέος στο δημόσιο, το οποίο ήταν το ΦΠΑ. Εγώ ήμουν χονδρέμπορος, έδινα σε όλη την Ελλάδα. Τελικά, κανένας από την Ελλάδα, όλη, δεν είχε πρόβλημα, το ’11, κανένας, παρά μόνον εγώ, που δεν πλήρωνα το ΦΠΑ που δεν μου πλήρωνες εσύ που σου ‘χα κόψει το τιμολόγιο και έπρεπε να με πληρώσεις στο μήνα επάνω, εσύ με πλήρωνες στο χρόνο και βάλε, και ξαφνικά τους λέω “παιδιά, ναι, χρωστάμε στο δημόσιο”», εξομολογήθηκε ακόμα.

Αμέσως μετά ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τις συνθήκες της φυλακής, αναφέροντας ότι μετά το πρώτο τρίμηνο πέρασε τέλεια.

«Γινόμουνα κανονικότατα, παρφαμαριζόμουνα, μετά το τρίμηνο ειδικά πέρασα τέλεια! Είχα γύρω γύρω την αντρίλα, την οποία ποτέ δεν με άγγιξε και δεν με ενδιέφερε, γιατί αισθάνομαι πολύ πιο άντρας εγώ. Αυτό βέβαια, επειδή μας βλέπουν τώρα άνθρωποι κρατούμενοι και τους στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την υπομονή μου, σε πληροφορώ ότι δεν ήταν καθόλου αστείο. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Αλλά είπα ότι στη ζωή κάποιες περίοδοι οι άνθρωποι έχουν ζόρια.

Εδώ μερικοί έχουν, το κλίμα… εύκρατο ή εκείνο. Γιατί να μην είναι η ζωή του ανθρώπου; Γιατί και εμείς κλίμα είμαστε. Εγώ λοιπόν είπα, Λάκη μου, το θερμόμετρο είναι η αισιοδοξία σου. Το βάζεις στη μασχάλη, το βλέπεις και το κοντρολάρεις. Κι ήμουνα πάντα σταθερός στη θερμοκρασία μου και σταθερός στην πειθαρχία μου. Αυτό με έκανε και πέρασα όλη τη δυσκολία», είπε χαρακτηριστικά.