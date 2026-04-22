Λάκης Γαβαλάς: «Τώρα κάνω τα χαρτιά μου για να πάρω σύνταξη, θα παίρνω 850 ευρώ το τρίμηνο»

Ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στις «χρυσές» εποχές και τα πάρτι που έκανε στη Μύκονο όσο και για το γεγονός ότι θα ήθελε μία εκπομπή στην τηλεόραση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κάνει τα χαρτιά του για να βγει στη σύνταξη.

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιώργο Πράσινο΄. Μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς εξομολογήθηκε ότι η επιθυμία του είναι να παρουσιάσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν πήγα στη φημισμένη Μύκονο, δεν πήγα για να κάνω πάρτι. Έκανα ένα καλόγουστο σπίτι με μικρά κυκλαδίτικα παράθυρα, την πισίνα που “έμπαινε” στα δωμάτια, και τις κολόνες που αγκάλιαζαν το σπίτι. Άρα έκανα ένα σπίτι εμπνευσμένο από τη Δήλο και τη Βενετία. Για να βάλω μικρές πέτρες γύρω γύρω, έφερα έναν ειδικό Ροδίτη και πήρα άδεια από την τότε υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη ότι μπορούσα να μεταφέρω αυτές τις πέτρες από τη Ρόδο. Ήμουν παντοκράτωρ τότε, είχα 80 διεθνείς οίκους μόδας και brands που εισήγα, είχα τρία καταστήματα στη Μύκονο, ένα multi-culti που πρωτοέφερα οίκους όπως Dior, Valentino, Fendi, είχα το ελληνικό Lak, πιο οικονομικό, για τη νεολαία και ένα στο αεροδρόμιο με είδη σπιτιού για βίλες. Θυμάμαι ότι είχα επιπλώσει τότε – δωρεάν – το γραφείο του διευθυντή του αεροδρομίου Μυκόνου και είχα φτιάξει τη VIP αίθουσα αναμονής με πανάκριβα ιταλικά έπιπλα. Εκεί πέρασε αρκετές ώρες ο Ράιαν Ο’Νιλ με τη Φάρα Φόσετ φεύγοντας από τη Μύκονο», είπε για τα «χρυσά» του χρόνια στη Μύκονο.

«Τα πάρτι ξεκίνησαν για να ευχαριστήσω καλεσμένους και συνεργάτες μου, αργότερα γιγαντώθηκαν. Έκανα πάρτι και στο σπίτι της Κηφισιάς, αλλά στη Μύκονο, όπου κατέβαζα είκοσι φορτηγά με φαγητά, έπιπλα, έφερνα τον Ντέιβιντ Μοράλες και τον Τσιλιχρήστο να παίξουν μουσική – ο Μοράλες μετά πήγαινε στο Cavo Paradiso να παίξει. Εγώ ήμουν ο τότε Scorpios και το Alemagou! Δεν έπινα τίποτα, όταν κουραζόμουν, κατά τις 3.00 το ξημέρωμα πήγαινα για έναν τρίωρο ύπνο και όταν ξύπναγα στις 6.00 το πρωί, έτρωγα με τους 20 στενούς μου φίλους ένα τσουκάλι σούπα που είχα προνοήσει και ζητήσει από τους μάγειρές μου να ετοιμάσουν», εξομολογήθηκε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς.

Όσο για την τηλεόραση, ο γνωστός σχεδιαστής ανέφερε: «Δεν νιώθεις ότι λείπει ένα Lakis show από την ελληνική τηλεόραση; Όταν μου μιλάει ο κόσμος, μου λένε “συγχαρητήρια για τον λόγο σας και την ομιλία σας”, όχι “έχετε πλάκα”. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση και με ενοχλεί (σ.σ. που δεν έχω). Αλλά μπορεί και να μην τους κάνω, μπορεί να τους φοβίζω… Τι θα μου άρεσε; Να έκανα εκπομπή, με lifestyle στοιχεία, με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και να κάναμε συζήτηση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα κάνω τα χαρτιά μου για να πάρω σύνταξη. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, μαζεύει τα χαρτιά μου για να πάρω 850 ευρώ. Όταν μου το είπε τη ρώτησα “την ημέρα;” και εκείνη μου απάντησε “το τρίμηνο”», αποκάλυψε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς.